В Липецке на 30 тысяч рублей оштрафовали активистку, которая пыталась помочь местной больнице

21.04.2020, 14:31, Новости дня

Мировой суд Липецка оштрафовал на 30 тысяч рублей правозащитницу Екатерину Бильбао. Она призывала людей пожертвовать деньги областной инфекционной больнице для борьбы с коронавирусом.

В ролике, который активистка разместила в соцсетях, она утверждала, что в больнице не хватает медицинского оборудования и лекарств для лечения больных COVID-19. Суд признал эту информацию не соответствующей действительности.

“Липчанка разместила в социальных сетях “ВКонтакте” и “Одноклассники” заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверного сообщения, создающего угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности”, – сообщили в пресс-службе областного суда.

На странице приюта для бездомных животных, руководительницей которого также является Бильбао, рассказали, что правозащитница решила открыть сбор средств, после того как в местной инфекционной больнице прошла лечение от COVID-19 волонтер приюта. Именно она рассказала Бильбао о нехватке лекарств и “других вещей”. Сообщается, что активистка успела собрать более 20 тысяч рублей.

Главный врач областной клинической инфекционной больницы Лилия Сиротинкина в ответ на публикации активистки заявила, что лекарства в больнице есть, их запас постоянно пополняется. Также в медучреждении, по ее словам, с защитными костюмами “проблем нет”, всем специалистам хватает средств индивидуальной защиты.

Ранее власти Липецкой области попросили предприятия и организации города оказать финансовую помощь в борьбе с коронавирусом. Пожертвовать денежные средства в администрации области предложили для приобретения медицинских препаратов и оборудования, ликвидации последствий распространения инфекции и помощи пострадавшим от коронавируса.