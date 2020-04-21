 

Нацбанк Казахстана ограничил компаниям снятие наличных денег со счетов

21.04.2020, 14:31, Новости дня

Национальный Банк Казахстана 21 апреля ограничил юридическим лицам возможность снимать наличные деньги с банковских счетов. Постановление, опубликованное на сайте регулятора, вступит в силу с 1 июня 2020 года. Чем вызваны эти меры – представители Нацбанка Казахстана не объясняют, однако в последние недели в связи с коронавирусом власти стараются перевести как можно больше платежей в безналичную форму. 

Компаниям малого бизнеса, будут будет разрешено снимать наличными лишь 20 млн тенге за календарный месяц (около $46 тыс).

Компаниям среднего бизнеса – 120 млн тенге в календарный месяц (около 270 тыс); а компаниям крупного бизнеса – 150 млн тенге в календарный месяц ($347 тыс.) 

Чтобы превысить эти лимиты, компании должны будут подать заявку в  банк, где у них находятся счета, а тот, в свою очередь, должен будет согласовать увеличение суммы с Комитетом государственных доходов Министерства финансов Казахстана в течение 3 рабочих дней.

Ограничения, по обещанию регулятора, не будут распространяться на:

физических лиц;
индивидуальных предпринимателей;
компании-микропредприятия;
юридических лиц, которыее закупают сельскохозяйственные продукты и продукцию рыболовства;
юридических лиц, которые занимаются розничной торговлей продуктами питания, напитками, фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами.

В Казахстане велика доля теневой экономики, основой которой являются платежи наличными. Эксперты МВФ заявляли о том, что  уровень теневой экономики в стране составляет от 33% до 60%, однако казахстанские власти называли эти выводы некорректными и определяли долю теневой экономики в 30%. Осенью 2019 года первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов объявил, что в Казахстане будут усилено наблюдение за секторами торговли и строительства, которые являются “самыми теневыми”. 



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