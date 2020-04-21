 

Путин заявил о необходимости резерва коек для борьбы с коронавирусом

21.04.2020, 14:30, Новости дня

Резервы коек и медицинского оборудования для лечения больных коронавирусом могут и не потребоваться в большом объеме, но запас должен быть, сообщил президент Владимир Путин на совещании с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Губернатор доложил, что по поручению президента к 15 апрелю было развернуто все 485 коек, 340 из них подключены к кислороду, что составляет 100% от норматива, передает РИА «Новости». 

По словам Кожемяко, в наличии имеются 170 аппаратов ИВЛ, что также составляет 100% от норматива. А к 28 апреля будут развернуты все 948 коек. 

«Мы понимаем с вами, что этого может не потребоваться. Дай Бог, что не потребуется. Но в наличии это должно быть», – сказал Путин.

Президент позитивно оценил меры по борьбе с коронавирусом в регионе, отметив необходимость и «дальше двигаться дальше такими же темпами».

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 5 тыс. 642 новых случая коронавируса в 78 регионах, днем ранее число выявленных новых случаев коронавируса составило 4268.



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