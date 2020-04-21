 

В Москве заочно арестовали вора в законе Махо по обвинению в убийстве Япончика

21.04.2020, 14:30, Новости дня

В РФ заочно арестовали уроженца Грузии Илью Симонию, известного по кличке Махо, обвиняемого в причастности к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно на срок два месяца с момента задержания либо экстрадиции на территорию РФ Ильи Симонии, который обвиняется по ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и ст. 222 («Незаконное хранение или ношение оружия») УК РФ», – рассказала она, передает ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что Симония «проходит именно по делу об убийстве Япончика, совершенном в конце июля 2009 года». Другой собеседник отметил, что Симония в 16 лет «получил титул вора в законе».

«В ходе преступной деятельности у Симонии возник конфликт с преступными авторитетами Иваньковым и Асланом Усояном, известным по прозвищу Дед Хасан», – отметил он.

В начале февраля Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве Муртазу Шадании. Сообщалось, что он мог быть связан с криминальным авторитетом Махо.

Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался.



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