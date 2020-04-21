В Новороссийске нашли избитого 6-летнего ребенка в затопленной квартире

21.04.2020, 14:30, Разное

В одной из квартир Новороссийска обнаружили шестилетнего мальчика, которого могла продолжительное время избивать собственная мать. На теле ребенка нашли многочисленные ссадины и синяки.

Жильцы многоквартирного дома в Новороссийске нашли в одной из квартир шестилетнего мальчика с ссадинами на теле. Ранее его мать затопила соседей снизу, и тем пришлось вломиться в ее жилище для остановки потопа. Увидев испуганного ребенка, соседи были вынуждены вызвать на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Свидетели увиденного заявили, что мальчик мог месяцами не покидать стены квартиры и находиться там взаперти. Пострадавший не умеет пользоваться кружкой и ложкой, он боится воды и воспринимает домашних животных как непонятное явление.

Инцидент прокомментировала детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, такие случаи всегда вызывают у общественности и чиновников шок. Все моменты, связанные с жизнью мальчика из Новороссийска, придется выяснить следствию. Уполномоченная по правам детей РФ держит постоянную связь со своей коллегой по Краснодарскому краю.

СК страны взял ситуацию под личный контроль, сотрудники ведомства открыли дело по факту произошедшего. В прокуратуре отметили, что семья не состоит на учете. Мать, которой при обнаружении ребенка дома не было, является сиротой. Вскоре маленького потерпевшего поместят в реабилитационный центр, с ним там станут работать психологи.