В сеть слили переписку принца Гарри с отцом Меган Маркл: “Том, только мы можем помочь тебе”

21.04.2020, 14:25, Разное

Переписку получило и опубликовало американское издание TMZ. Им удалось взглянуть на документы, которые стали частью иска Меган Маркл и принца Гарри к британским таблоидам. Причиной для судебной тяжбы стало опубликованное в Daily Mail письмо Меган к ее отцу.

Несколько сообщений от Гарри были отправлены Томасу Марклу за пять дней до свадьбы принца с Меган в мае 2018 года и два дня спустя после публичного разоблачения Томаса – его уличили в сговоре с папарацци.

Том, это Гарри, я сейчас тебе позвоню. Возьми, пожалуйста, трубку.

Том, это Гарри, снова! Нам на самом деле нужно поговорить. Тебе не нужно извиняться, мы понимаем обстоятельства, но твоя “публичность” лишь делает ситуацию хуже. Если ты любишь Мег и хочешь сделать все правильно, пожалуйста, позвони мне, так как возможны два других варианта, и они не потребуют от тебя общения со СМИ, которые, между прочим, и создали эту ситуацию. Пожалуйста, позвони мне, чтобы я мог объяснить. Мы с Мег не злимся, нам просто нужно поговорить с тобой. Спасибо.

О, и любые попытки поговорить с прессой БУДУТ иметь неприятные последствия, поверь мне, Том. Только мы можем помочь тебе, что мы собственно и пытаемся делать с самого первого дня.

Томас Маркл на "случайных" кадрах папарацци

К слову, примерно в это же время Томас рассказывал прессе, что Меган и Гарри запрещают ему разговаривать с прессой. Представлены в судебных документах и сообщения Меган ее отцу:

Я пыталась дозвониться до тебя все выходные, но ты не брал трубку и не отвечал на сообщения. Я очень переживаю за твое здоровье и твою безопасность. Я приняла все меры, чтобы защитить тебя, но не знаю, что еще мы можем предпринять, если ты не отвечаешь… Тебе нужна помощь? Нам прислать охранников к тебе? Мне жаль слышать, что ты попал в больницу, но ты должен связаться с нами… В какой ты больнице?

Другие сообщения, представленные суду, примерно такого же содержания. Меган и Гарри беспокоятся о состоянии Томаса, сообщают ему, что за его безопасностью будет следить их команда, если он этого захочет. На все сообщения мистер Маркл не ответил.

Согласно предоставленным материалам, в 4:57 в день свадьбы Меган пропустила звонок от отца, однако после этого он не писал и не звонил. На свадьбу он также не приехал.

Меган Маркл с отцом

Публикация переписки Гарри с отцом Меган последовала за другой новостью, связанной с этим семейством и их общением с прессой. Вчера герцог и герцогиня Сассекские объявили о прекращении сотрудничества с четырьмя крупными британскими изданиями: Daily Mail, the Daily Mirror, the Sun и the Daily Express. Как сообщает Daily Mail, им поступило письмо с адреса Sussex Royal, в котором говорилось, что Меган и Гарри больше не будут давать комментарии и интервью таблоидам из этого черного списка. Герцог и герцогиня особенно отметили, что данное решение они приняли не из-за нежелания слушать критику, а лишь потому, что ценят журналистику без искажения фактов.