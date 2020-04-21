 

Дачник из Подмосковья увез свой дом в лес и оставил открытым для всех

21.04.2020, 14:25, Разное

Мужчина из Дубны решил странным способом избавиться от старого деревянного дома на дачном участке. Он отвез его в лес на машине.

Как пишет “Подмосковье сегодня”, небольшую постройку гражданин оставил у дороги неподалеку от санатория. К одной из стен он прибил объявление с рисунком и надписью: “Дом свободный, живите, кто хотите”. Пока жильцов не нашлось, но домиком уже заинтересовались в местной администрации.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Мнение: Когда уместен смех?

17.04 / Водитель погиб: под Петербургом произошла страшная авария с грузовиком

01.04 / Американские учёные выяснили происхождение резервуаров воды на Марсе

06.04 / Коронавирус: последние новости сегодня, 6 апреля 2020 года

20.04 / Собрания “Анонимных алкоголиков” оказались самым эффективным методом борьбы с пьянством

05.04 / Ученые из США не считают Ухань источником COVID-19

15.04 / Мнение: Скромная попытка

24.02 / Наука: Обнаружена еще одна полезная функция жира вокруг артерий

28.03 / За сутки в России выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом

06.03 / Мнение: «Я там хач». Что бесит и восхищает россиянина в Канаде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonli[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска