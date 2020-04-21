 

Трое россиян стали заложниками пиратов у берегов Африки

21.04.2020, 14:25, Разное

Пираты взяли на абордаж танкер Tommi Ritscher, который находился у берегов государств Бенин и Того на юге Африки. На корабле находятся трое россиян, сообщает Национальная служба новостей.

Известно, что судно находится под контролем преступников с воскресенья. Однако прежде было неизвестно, есть ли среди членов экипажа россияне. Местные власти ведут переговоры с пиратами. За развитием ситуации наблюдают в посольстве России в Бенине и Того.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / На 85-м году жизни умерла вдова Юрия Гагарина

20.04 / Непризнанный сын повинился перед Цискаридзе за ложь: Да, это был хайп

06.04 / Скандалы: «Ну-ка давай, в машину его»

16.03 / В Омске женщина поскользнулась и умерла

12.03 / Образы, как под копирку: Дженнифер Гарнер со старшей дочерью Вайолет по дороге в маникюрный салон

13.02 / Мнение: О лучшем времени, чтобы купить квартиру нахаляву

19.02 / Станислав Садальский почтил память умершего 20 лет назад Анатолия Собчака и вспомнил драку на его похоронах

02.04 / Xiaomi планирует выпустить флагманский смартфон со 144 Мп камерой уже в 2020 году

18.02 / Ученые назвали способы защиты дома от коронавируса

14.02 / Мнение: Наев не тонет, продолжая карьерный рост

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска