Мнение: Откуда в России такая ненависть к толстым?

21.04.2020, 14:18, Разное

Доброе утро. Недавно я посетовал на пропаганду худобы и все кинулись наперебой уверять, что её в России и близко нет. И я поверил. Хотя отношусь не к самой любимой нации и вдобавок раньше был нефором, так что мог бы таки вспомнить, КАК тут относятся к тем, кто хоть чем-то отличается. Но раз нет, так нет. “Дело было вечером, делать было нечего” я выложил на своей стене пару фоток со своим пузом (ну люблю дико пожрать, что делать), думая, что у себя-то уж я волен выкладывать всё что хочу, если это не нарушает законы и моральные нормы. У-у-у-у-у… Что я после этого прочитал о себе! От “уродство” и “ужас-ужас” до призывов со стороны религиозных фанатиков срочно перестать жрать, иначе меня самом в аду будут жрать черти (рука-лицо). А уж к моему безобидному хобби фотать своё пузо (и вообще, у меня есть смягчающие обстоятельства – я из-за карантина лишился сцены, а не демонстрировать себя уже не могу), которое я начал отращивать, отнеслись так, будто я страшный извращенец вроде ЛГБТ и разврат какой-нибудь аццкий выложил. А теперь скажите – вот какая вообще разница, кто чем У СЕБЯ ДОМА (вообще-то) занимается, жрёт, занимается БДСМ или ходит на голове, если он никакие законы не нарушает? Почему бедный еврей не может спокойно мечтать разжиреть, если это никому не мешает? Мне вон те же геи, например, не мешают абсолютно, пока они у себя в спальне, ибо это не моё дело, что там делают два взрослых мужика между собой. И я тоже у себя дома, поэтому не вижу, как моё хобби фотать любимое брюхо может кому-то мешать. И уж тем более достают НЕПРОШЕНЫЕ советы, мол, не жри, это грех и вредно (а то я вчера родился и сам этого не знаю). Вот что за привычка всюду с непрошеными советами лезть? И чем вообще вам так мешают толстые, что при виде чьего-нибудь фото с пузом обязательно нужно возмущаться, ля-ля-ля, ущерб эстетическому вкусу смотрящего нанесли, как дальше жить?! И зачем из толстых вообще каких-то изгоев делать? Нет, я сам не люблю (внезапно) бодипозитив, когда двухсоткилограмовые дамы орут, как это круто и красиво, но мы же никому плохого не делаем, так зачем из нас делать изгоев и оскорблять? И почему какое-нибудь фото гопоты с бутылками или яжематери с коляской и сигаретой – это нормально и никто не возмущается, а пузо – это кошмар и конец света?

З.Ы. Фотки вот (спрятал их под кат):



