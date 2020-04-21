Москвичей с симптомами ОРВИ решено отслеживать по геолокации

21.04.2020, 14:16, Новости дня

Власти Москвы будут отслеживать геолокацию граждан с симптомами ОРВИ, у которых коронавирус не выявлен официально, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«С 22 апреля граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому… применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения», – говорится в тексте указа на сайте мэра Москвы.

Передвижение людей с симптомами ОРВИ допускается для получения медпомощи в больницах, в том числе с использованием транспорта при наличии у них цифрового пропуска.

Людям, проживающим вместе с москвичами, у которых есть симптомы ОРВИ, разрешено выходить из дома по бытовым нуждам, однако пользоваться транспортом можно только для получения медпомощи, при себе также должен быть цифровой пропуск.

«С 22 апреля граждан, совместно проживающих с лицами, указанными в пункте 12.5 настоящего указа, соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), а также выноса отходов до ближайшего места накопления отходов», – сказано в тексте указа.

Напомним, в Москве решено считать все случаи ОРВИ основанием для подозрения на коронавирус. Такие пациенты будут рассматриваться как потенциальные носители вируса, им будет выдаваться предписание о необходимости соблюдать режим самоизоляции.