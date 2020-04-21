Главный кардиолог Минздрава назвал опасное последствие коронавируса

21.04.2020, 14:16, Новости дня

Тяжелые случаи коронавируса могут приводить к поражению сердечной мышцы, сообщил гендиректор НМИЦ кардиологии, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Сергей Бойцов.

«Коронавирусная инфекция тесно связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что тяжело чаще всего болеют люди старше 60-65 лет, а эта группа нередко имеет кардиологические заболевания. <…> У пациентов с тяжелым течением часто поражается мышца сердца. При этом мы не знаем, как будет протекать этот процесс в дальнейшем, после окончания острого периода: разовьется ли фиброз, будет ли это влиять на функцию сердца как насоса, будет ли это провоцировать аритмию», – сообщил Бойцов в интервью на сайте стопкоронавирус.рф.

Он отметил, что пока нет однозначного ответа, может ли коронавирус спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку инфекция новая, и опыт в ее лечении практически отсутствует.

Врачи сталкиваются с вопросом, как правильно организовать лечение у пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которого развивается инфекция. «Некоторые препараты и их комбинации вызывают нарушение сердечного ритма и другие осложнения», – сказал кардиолог.

Он посоветовал находящимся на самоизоляции людям с болезнями сердца больше двигаться, снизить калорийность еды на 30%.

«Я уверен, что даже на малой территории квартиры можно организовать пространство для физических нагрузок, эквивалентных 10 тысячам шагов. Занимайтесь гимнастикой, найдите те упражнения, которые вам подходят», – сказал Бойцов.

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 5 тыс. 642 новых случая коронавируса в 78 регионах, днем ранее число выявленных новых случаев коронавируса составило 4268.