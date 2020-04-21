Дело техники — цена нефти WTI рухнула до отрицательных величин

21.04.2020, 14:15, Новости дня

Цена фьючерса на нефть марки WTI рухнула до отрицательной величины в -$40,32 за баррель, что стало беспрецедентным событием для всей истории рынков, пишет Bloomberg. Тем не менее, как отмечает агентство, такое падение объясняется скорее техническими, чем фундаментальными факторами: участники рынков пытаются сбыть с рук истекающие майские контракты, так как им просто негде хранить баррели нефти.



Reuters

В понедельник всё внимание участников рынка было приковано к чёрному золоту, в то время как фьючерс на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) рухнул до отрицательных — да-да, отрицательных — значений: до -$40,32 за баррель против $18,27 в пятницу. Это значит, что владельцы фьючерсов были готовы заплатить кому-нибудь $40 за баррель, чтобы сбыть с рук эти контракты, пишет Bloomberg.

Не ищите исторических прецедентов, ибо такого не бывало никогда. И да, хотя подобное событие шокирует, оно, по большому счёту, объясняется техническими факторами, так как трейдеры пытаются избавиться от майских фьючерсов до их окончания срока действия во вторник, чтобы не оказаться владельцами баррелей нефти, которые негде хранить. Между тем июньские контракты выглядят более обыденно — цена на них составляет около $21,50 за баррель. Тем не менее данный эпизод очень красноречиво говорит о нынешнем состоянии финансовых рынков.

Это нефтяное безумие, которое произошло спустя всего лишь неделю после того, как ОПЕК, союзники картеля и РФ заключили историческую сделку о сокращении объёмов нефтедобычи, говорит о том, что проблемы мировой экономики, вызванные пандемией коронавируса, в ближайшее время никуда не денутся, даже несмотря на недавний отскок рынков капитала. При этом всего лишь неделю назад МВФ предсказал худший мировой экономический спад со времён Великой депрессии.

Если прогнозы МВФ верны, то объёмы спроса на нефть вряд ли вернутся к нормальным значениям в ближайшем будущем, особенно с учётом того, что большая часть мира по-прежнему сидит на самоизоляции. В своей аналитической заметке стратеги Morgan Stanley недвусмысленно указали на то, что для «устойчивого возобновления» экономики необходимо соблюдение четырёх ключевых требований: 1) адекватный потенциал больниц при перегрузке; 2) инфраструктура общественного здравоохранения, которая будет способствовать тестированию; 3) надёжная система отслеживания контактов с целью пресечения возникновения «горячих точек»; 4) доступность серологического тестирования для определения иммунных к вирусу людей.

«Но даже тогда возвращение к работе будет медленным. Наши экономисты считают, что уровень производства США, а также показатели роста мировой экономики восстановятся до дорецессионных величин не раньше четвёртого квартала 2021 года», — отметил стратег Morgan Stanley Эд Шитс.

Не так давно многие участники рынка оптимистично полагали, что в плане пандемии «худшее уже позади». Даже если это и так, экономика не вернётся к нормальной жизни по щелчку пальцев. Не то чтобы стратегов Morgan Stanley можно было назвать «медведями». Скорее они указывают на то, что попытки возобновить работу экономики до реализации четырёх вышеупомянутых пунктов «внесут значительно больше неопределённости» относительно того, начнёт ли всё возвращаться на круги своя к концу июня.

Даже с учётом отката в понедельник на 1,79% индекс S&P 500 поднялся с низкой точки 23 марта на 26,2%, став, таким образом, с технической точки зрения «бычьим» рынком. Хотя индекс снизился с начала года, он всё равно на 2,87% превосходит прошлогоднюю низкую точку 3 июня — что удивительно, учитывая, что аналитики ожидают сокращения корпоративной прибыли в этом году на 23%. При этом опытные инвесторы определённо считают, что это далеко не предел.

Отскок рынков капитала удивителен в ещё большей степени, учитывая, что это движение не встретило поддержки со стороны других рынков. Хотя кредитные рынки и укрепились, а спред корпоративных облигаций ушёл от апокалиптичных уровней, надёжные активы вроде казначейских облигаций США, золота и долларов по-прежнему пользуются большим спросом. Даже если не брать в расчёт нефтяной рынок, медь также упала на 18%, даже несмотря на почти 10%-ный отскок от низкой точки 23 марта.

Что же касается сферы недвижимости, то она в принципе строится на оптимизме. Для большинства американцев покупка дома — это крупнейшая инвестиция в жизни. Прежде чем в среднем выложить $270 тыс. за дом, американские потребители хотят быть уверенными в том, что они не потеряют работу и постоянный источник дохода. Проблема в том, что пандемия коронавируса лишила многих американцев этого чувства уверенности, учитывая, что в последние несколько недель заявления на пособия по безработице подали более 20 миллионов их соотечественников. Более того, с учётом жёстких правил соцдистанцирования сейчас стало практически невозможным просто приехать и купить дом.

Насколько плохо идут дела у рынка недвижимости, станет более понятно во вторник, когда Национальная ассоциация риелторов опубликует отчёт о продажах в марте, когда режим изоляции только начинал набирать обороты. Медианная оценка экономистов, опрошенных Bloomberg, — это снижение на 9%. Однако эта цифра всё же уступает почти 20%-ному падению времён финансового кризиса десять лет назад, отмечает Bloomberg.