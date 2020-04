Скандалы: Фейковый креатив от Дмитрия Киселева

Как «Вести недели» разузнали, что вызвавший пандемию коронавирус попал в Китай из США

Дмитрий Киселев в «Вестях недели» заявляет: «Китай, конечно, возмущен обвинениями США в сокрытии информации о коронавирусе и обсуждаемой версией, что пандемия возникла вследствие утечки вируса из лаборатории в Ухане. Доказательств — никаких. А визгу много. Подобное мы уже видели не раз. Например, когда Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы или когда российские спецслужбы обвинили в отравлении семьи Скрипалей в Великобритании. Никто никаких доказательство не предъявил до сих пор».

Вслед за этим заявлением идет сюжет Александра Балицкого, где говорится:

«Герметичный костюм в несколько слоев защиты, куда подается воздух и выравнивается давление. И шлюзовая система во всех помещениях. Это и есть та самая крупнейшая в Китае биолаборатория Института вирусологии в Ухане. Четвертый — максимальный — уровень безопасности.

„Вирус никак не может утечь из нашего института. У нас строгая система управления и четкий протокол“, — заявил Юань Чжимин, директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник Уханьского института вирусологии.

Но это у специалистов нет сомнений. Телерупор Дональда Трампа канал Fox News привык опираться на другие источники. <…> Во время эпидемии уханьская биолаборатория стала одним из ключевых центров по борьбе с заразой. И, кстати, среди ее сотрудников — ни одного заболевшего.

Сейчас здесь изучают последние данные, опубликованные Национальной академией наук США, о том, что первое заражение человека коронавирусом нового типа с 95-процентной вероятностью произошло между серединой сентября и началом декабря 2019 года. Причем вспышку в Ухане вызвал уже мутировавший тип. А вот оригинальный появился до этого как раз за океаном».

Желание «Вестей недели» «перевести стрелки» с Китая на США очевидно. Но автор сюжета, скорее всего, имеет в виду опубликованную в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, издаваемом Национальной академией наук США, статью британского вирусолога из Кембриджского университета Питера Форстера. В ней действительно излагается гипотеза, согласно которой первое заражение человека мутировавшим вирусом произошло между 13 сентября и 7 декабря 2019 года, причем не в Ухане. Но Форстер считает, что случилось это на юге Китая, в провинции Гуандун.

Версию о заокеанском происхождении вируса Форстер не рассматривает; он, как и практически все серьезные исследователи, считает, что вирус распространился по миру из Китая. В Ухане действительно преобладает штамм B, возникший, как считает Форстер, в результате мутации штамма A, более близкого к коронавирусу летучих мышей. При этом штамм A обнаружен в Австралии, Испании и на тихоокеанском побережье США. На востоке США, в частности, в Нью-Йорке, преобладает «уханьский» штамм B, завезенный, по-видимому, в основном из Европы.

Впрочем, исследование Форстера — лишь одна из существующих гипотез; подозрения не сняты ни с уханьского «мокрого рынка», где торгуют морепродуктами и мясом экзотических животных (эта версия считается основной), ни с вирусологических лабораторий в этом городе. Но «Вести недели», говоря о лабораториях, совершают еще одну подмену. В сюжете показан Уханьский институт вирусологии с его продвинутой системой защиты от заражения, хотя основные подозрения связаны не с ним. Помимо этого института в городе расположен Уханьский центр контроля заболеваний, не оборудованный такой системой безопасности, причем находится он всего в 280 метрах от «мокрого рынка».

Еще в феврале китайские биологи Сяо Ботао и Сяо Лэй опубликовали статью, где говорится, что в лабораториях этого центра проводили опыты с летучими мышами, причем был случай, когда летучая мышь напала на одного из исследователей и кровь животного оказалась на его коже, а позже на кожу того же исследователя попала моча летучей мыши (речь, разумеется, не идет об искусственном происхождении вируса — по этой версии лабораторные животные были заражены естественным штаммом). После обоих случаев он выдерживал двухнедельный карантин. К зданию Центра контроля заболеваний непосредственно примыкает центральная больница, и не исключено, что вирус мог заразить кого-то из больных с ослабленным иммунитетом.

Что же касается тезиса Киселева о том, что «доказательств [лабораторного происхождения инфекции] никаких, а визгу много», то образцы этого, как он выражается, визга легче всего найти как раз на телеканале «Россия 1», где выходит его программа. Так, в тот же день, когда вышли «Вести недели» с этим сюжетом, ведущий «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» рассуждал:

«Сколько раз до этого летучих мышей жрали панголины? Тогда почему, учитывая, что панголинов тоже жрут регулярно, почему тогда этот коронавирус возник только сейчас?»

А когда его собеседник — вирусолог Александр Лукашев — попытался объяснить, что опасная для человека мутация могла произойти случайно, Соловьев перебил его:

«Что случайно, если панголины жрали летучих мышей всю жизнь?!»

После эфира РИА «Новости», входящее в состав МИА «Россия сегодня», которым руководит как раз Дмитрий Киселев, вычленило из рассказа вирусолога один фрагмент и опубликовало материал под заголовком «Профессор РАН описал сценарий искусственного происхождения коронавируса». Лукашев объяснял,что создание искусственного вируса с заданными свойствами на нынешнем этапе развития науки невозможно, но вполне реальны опыты по адаптации вируса, живущего в клетках одного биологического вида, к другому виду. В программе Соловьева вирусолог лишь вскользь упомянул этот аспект, так как очевидно, что адаптация вируса, вовсе не губительного для популяции летучих мышей, к человеку вряд ли могла иметь какой-то практический смысл. Но слова ученого вырвали из контекста, и они стали выглядеть как очередное сенсационное заявление о возможном искусственном происхождении смертельно опасного вируса.

Юрий Бершидский