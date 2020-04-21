 

Мать Тимати раскритиковали за плохое воспитание внучки после видео с «украденной» из магазина тележкой

21.04.2020, 14:09, Разное

Мать известного рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала видео с её внучкой Алисой, которая превратила магазинную тележку в необычную кровать. Впрочем, интернет-пользователям не пришелся по душе данный ролик, поэтому они раскритиковали женщину за плохое воспитание ребенка.
На опубликованном ролике Алиса сидела в магазинной тележке, превращая её в подобие кровати. Девочка лежит, укрывшись пледом, и увлеченно смотрит телепрограмму. Мать Тимати подписала ролик лаконично “Перемена”.

Хотя некоторым подписчикам аккаунта Юнусовой публикация понравились, другие раскритиковали её в связи, обвинив в плохом воспитании внучки. Некоторые в шутку предположили, что мать Тимати «украла» данную тележку, подав ребенку неправильный пример. В комментариях жительница с иронией заявила: «Да, иногда воруем».

Кроме того, подписчики поинтересовались, почему девочка так редко проводит свободное время с матерью – экс-возлюбленной Тимати Аленой Шишковой.



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