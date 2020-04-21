Смартфон Xiaomi Mi 10 SE заметили в Geekbench

21.04.2020, 14:09, Разное

Пользователи заметили в базе данных известного тестового приложения Geekbench новый смартфон Xiaomi Mi 10 SE, который позиционируется как бюджетный вариант. Следует отметить, что прежде представители корпорации не допускали выход данного девайса.

В прошедшем году руководитель отдела новой техники Xiaomi Ван Тен Томас сообщил, что корпорация может отказаться от производства смартфона Mi 10 SE. Как отметил глава компании Лин Бин, девятая модификация этой серии, вероятнее всего, станет последним недорогим флагманским смартфоном с дисплеем небольшого размера. В конце зимы нынешнего года в китайской фирме заявили, никакого продолжения серии поклонникам ожидать не стоит.

Вместе с тем, планы бренда Xiaomi могли измениться, на что указывает появление в бенчмарке Geekbench мобильного устройства Mi 10 SE. В тесте при использовании всех ядер аппарат получил 1288 баллов, а в однопоточном режиме – 422 пункта. Смартфон обладает однокристальным процессором Qualcomm Snapdragon 720, 64 Гб собственной памяти и операционной системой Android.

Xiaomi Mi 9 SE вышел на рынок в начале нынешнего года. Первоначально продавался только на рынке Китая, но присутствие в списке его особенностей модуля NFC говорило о последующей реализации и за рубежами Поднебесной. Смартфон получил от разработчиков основную камеру с главным сенсором на 48 Мп, «оперативку» на 6 Гб, 5,97-дюймовый дисплей, OC Android 9 Pie, внедренный в экран сканер отпечатков пальцев и чип Snapdragon 712.