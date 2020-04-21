 

ООН заявила об усугублении ситуации с продовольствием на фоне пандемии

21.04.2020, 14:08, Новости дня

Кризис с пандемией коронавируса может усугубить ситуацию с нестабильным обеспечением продовольствия в мире, начавшуюся в 2019 году, говорится в исследовании ООН.

«(Многие миллионы людей) – наиболее уязвимы к последствиям этой пандемии, поскольку они располагают очень ограниченными возможностями справляться со здравоохранительными и социоэкономическими последствиями этого шока, или этих возможностей нет вовсе», – говорится в исследовании ООН, передает «Интерфакс» со ссылкой на иностранные СМИ.

До пандемии 135 млн людей в 55 странах мира уже жили с острым продовольственным кризисом, либо в условиях чрезвычайной гуманитарной ситуации, отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что экономический спад в Евросоюзе может достичь рекордных 10% в 020 году из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Экономика Германии находится в серьезной рецессии, и быстро из нее выйти не удастся. Власти ФРГ выделили 1,137 трлн евро на мероприятия по поддержке экономики в условиях эпидемии коронавируса.



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