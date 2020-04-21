В эстонских школьных учебниках Крым обозначили как часть России

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21.04.2020, 14:08, Новости дня

Конгресс украинцев написал письмо в минобразования и науки Эстонии в связи с тем, что в школьном учебнике английского языка Крым обозначили частью России, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

«Конгресс обращается в министерство образования с просьбой принять меры по исправлению данной ситуации, а также просит предотвратить повторение подобных случаев», – говорится в письме конгресса, передает РИА «Новости». 

По данным ERR, министерство предложило издательству изъять страницы с картой и заменить их на новые. 

Глава издательства ответил, что, вероятно, им придется так сделать, несмотря на значительные затраты.

«Сейчас мы взвешиваем это предложение и обязательно на него ответим. Вероятно, что нам именно так и придется поступить. Насколько это затратно? Скажу так, что для нас это довольно дорого. Напечатать новые учебники – думаю, что это обойдется в 10-20 тыс. евро», – сказал он. 

Ранее посольство Украины в Великобритании потребовало от британской газеты Daily Mail назвать Крым украинским в публикации, где полуостров указан территорией России.

Также в конце ноября прошлого года компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». Крым и Севастополь обозначены территорией России. Решение корпорации признать российский статус Крыма вызвал негодование украинских политиков. Украина пожаловалась на Apple в Госдепартамент США и направила запросы самой компании.



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