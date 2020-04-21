 

Российский рубль дешевеет к евро и доллару на фоне падения цен на нефть

21.04.2020, 14:06, Новости дня

Российский рубль в ходе торгов на Московской бирже подешевел к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, в ходе торговой сессии 21 апреля рубль к евро опустился до 83,51 руб./€ (на 1,51 руб./€ по сравнению с ценой на закрытии торгов 20 апреля).

Рубль к доллару торгуется 77,04 руб./$. Таким образом, со вчерашнего вечера российская валюта потеряла около 1,45 руб./$.

Снижение курса происходит на фоне рекордного обвала цен на нефть в истории рынка: 20 апреля цена на американскую WTI впервые в истории стала отрицательной. Как свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже, WTI стоила минус $16,74 за баррель. По данным агентства Reuters, в течение 20 апреля котировки падали до минус $40 за баррель. 

Это также спровоцировало обвал цен на европейском спот-рынке (заключенные на этом рынке контракты исполняются немедленно). Расчетная цена российской эталонной марки Urals опустилась до минус $3 за баррель, североморская эталонная нефть Brent – до минус $3,5.

К утру 21 апреля майские фьючерсы WTI вернулись к положительным значениям и торговались по $1,42 за баррель.

Стремительное удешевление нефти вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса, а также опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.

Как отмечало профильное издание ICIS, накануне трейдеры пытались распродать майские фьючерсы, поскольку они торгуются сегодня последний день. Однако из-за ограниченного числа покупателей котировки переместились в отрицательную область. 

Цены на нефть снижаются, несмотря на достигнутое в начале апреля соглашение Организации стран – экспортеров нефти и ее союзников сократить объем добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья. Примерно такой же объем должны обеспечить страны, не входящие в ОПЕК+, но, как отмечает Reuters, этого недостаточно, чтобы убрать излишки с рынка. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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