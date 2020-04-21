В Испании за сутки от коронавируса умерло 430 человек, общее количество инфицированных превысило 204 тыс.

21.04.2020, 14:06, Новости дня

За последние сутки в Испании от коронавируса погибло 430 человек, сообщило министерство здравоохранения страны 21 апреля.

Общее количество погибших, таким образом, увеличилось до 21 282.

По сравнению со вчерашними показателями в Испании наблюдается незначительный рост суточной смертности от коронавируса (накануне было 399 погибших), но в целом в стране сохраняется динамика к стабилизации ситуации с заболеваемостью. Наивысшая суточная смертность от инфекции была зафиксирована 2 апреля – 950 человек, после этого эпидемия пошла на спад.

В целом коронавирус подтвержден у 204 178 жителей Испании (+3968 к предыдущему дню), из них 82 514 уже вылечились.

В Испании действует режим чрезвычайного положения. Смягчение жестких ограничительных мер начнется с 27 апреля, заявил в телеобращении 18 апреля премьер-министр Педро Санчес. Так, детям разрешат прогулки в сопровождении взрослых, а с 11 мая начнется “осторожное, но неуклонное” снятие карантина, сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 2,49 млн человек, 171 тыс. из них скончались, 656 тыс. выздоровели. Испания занимает второе место в мире по количеству инфицированных и третье – по числу умерших от COVID-19.