Московская биржа приостановила торги нефтью WTI и Brent

21.04.2020, 14:06, Новости дня

Московская биржа на один день приостановила торги североморской эталонной маркой нефти Brent и североамериканской WTI. Об изменении регламента торгов 21 апреля сообщается на сайте биржи.

“Данное решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX [Нью-Йоркской товарной бирже] 20 апреля”, – говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что решение было принято в связи с падением цен на нефть WTI на Нью-Йоркской бирже до минус $37,6 долларов за баррель в ходе сессии 20 апреля.

Срок заключения контрактов на поставку сырья со сроком исполнения в мае истекает сегодня во второй половине дня, поэтому “сокращение периода обращения на половину торгового дня указанного контракта на Московской бирже не влияет на его ценообразование”.

20 апреля цена на американскую WTI впервые в истории стала отрицательной. Как свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже, WTI стоила минус $16,74 за баррель. По данным агентства Reuters, в течение 20 апреля котировки падали до минус $40 за баррель.

Это также спровоцировало обвал цен на европейском спот-рынке (заключенные на этом рынке контракты исполняются немедленно). Расчетная цена российской эталонной марки Urals опустилась до минус $3 за баррель, североморская эталонная нефть Brent – до минус $3,5.

К утру 21 апреля майские фьючерсы WTI вернулись к положительным значениям и торговались по $1,42 за баррель.

Стремительное удешевление нефти вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса, а также опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.

Как отмечало профильное издание ICIS, накануне трейдеры пытались распродать майские фьючерсы, поскольку они торгуются сегодня последний день. Однако из-за ограниченного числа покупателей котировки переместились в отрицательную область.

Цены на нефть снижаются, несмотря на достигнутое в начале апреля соглашение Организации стран – экспортеров нефти и ее союзников сократить объем добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья. Примерно такой же объем должны обеспечить страны, не входящие в ОПЕК+, но, как отмечает Reuters, этого недостаточно, чтобы убрать излишки с рынка.