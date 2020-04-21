Тотальная проверка прибывающих из регионов начинается в Крыму

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21.04.2020, 14:05, Новости дня

В Крыму начинается тотальная проверка граждан, прибывающих из других регионов. Сотрудники правоохранительных органов совместно с Росгвардией в составе мобильных групп, будут проверять всех, кто прибыл на полуостров и оставил свои данные в анкетах. Акция стартует с 22 апреля.

В обязанности мобильных групп включается обход всех граждан, кто в апреле прибыл на полуостров. И проверка адресов проживания с адресами указанными в анкете. Как отметил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба, много попадается таких анкет, где написано либо неразборчиво, либо указаны недостоверные данные.

Как сообщает Служба информации "Вести.Севастополь", за ложные сведения в анкете грозит штраф за нарушение режима повышенной готовности.

За сутки в Крыму подтвердился еще один случай коронавируса. В Красногвардейском районе от ранее заболевшей мамы заразился ее 11-летний ребенок. Его госпитализировали в республиканскую детскую инфекционную больницу. Таким образом в республике Крым это 46-й случай заболевания новой инфекцией. В Севастополе коронавирус диагностирован у 18 человек.

Текст:

ГТРК "Севастополь"



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