В “Почте Mail.Ru” появится аналог Zoom

21.04.2020, 14:05, Новости дня

Пользователи почтового сервиса Mail.Ru смогут создавать видеоконференции с числом участников до сотни. При этом услуга будет доступна бесплатно.

О запуске в тестовом режиме нового сервиса “Видеозвонки Mail.ru” сообщили изданию vc.ru в пресс-службе Mail.Ru Group. В настоящее время доступ к бесплатным видеоконференция есть у ограниченного числа пользователей, но “в ближайшее время” он появится у всех.

Для создания видеоконференции достаточно будет сгенерировать ссылку в мобильном приложении или веб-версии “Почты Mail.Ru”, “Календаря Mail.Ru” или с главной страницы Mail.ru. При этом присоединиться к общению, пройдя по ссылке, смогут и те, у кого аккаунта Mail.Ru нет.

Ранее видеозвонки (с ограничением в 30 участников) заработали в “перезапущенном” в начале апреля мессенджере ICQ New, также принадлежащем Mail.Ru Group. В компании тогда сообщали, что для видеоконференций использована технология, уже доступная корпоративным пользователям в сервисе Myteam.

Также в начале апреля аналогичную технологию – создание групповых видеочатов по ссылке без обязательной регистрации в сервисе для подключающихся участников – запустил Skype, принадлежащий Microsoft. И Mail.Ru, и Microsoft здесь идут по стопам Zoom – стартапа, первым завоевавшего популярность благодаря такому подходу к организации видеоконференций. С декабря 2019-го по март 2020-го максимальная ежедневная аудитория сервиса выросла с 10 до 200 млн человек.

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