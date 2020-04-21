Дональд Трамп решил запретить иммиграцию в США

21.04.2020, 14:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты на фоне пандемии коронавируса, что вызвало немедленные вопросы о сроках и масштабах такой меры, пишет The Hill.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защищать рабочие места наших великих американских граждан я подпишу распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!", — Трамп написал в Твиттере.

Отмечается, что такая мера говорит о масштабном использовании исполнительной власти Трампом, который ранее заявлял о том, что власти некоторых штатов начать открытие предприятий, несмотря на угрозу новой вспышки коронавируса.

Приостановление всей иммиграции станет продлением ограничений на поездки, которые администрация Трампа уже ввела в отношении большинства стран Европы, Китая, Канады, Мексики и Ирана.

Неясно, сообщал ли Трамп другим странам об этом решении, прежде чем опубликовать его, но его прошлые попытки подавить иммиграцию привели к хаосу за границей и в аэропортах США. Твиттер Трампа также не предоставил подробностей о том, когда приостановка вступит в силу или как долго это продлится.

Трамп потратил большую часть своего президентства, стремясь ограничить иммиграцию в США. Он занимался строительством пограничной стены, проводил политику, ограничивающую возможность для мигрантов обращаться за получением убежища, и контролировал разделение семей, незаконно въезжающих в страну.

Решение приостановить всю иммиграцию наверняка вызовет ярость у демократов и групп по защите прав иммигрантов, некоторые из которых утверждают, что президент продолжал продвигать противоречивые части своей повестки дня, даже несмотря на то, что общественное внимание сейчас сосредоточено на пандемии коронавируса.

Чиновники-демократы уже обвинили Трампа в том, что он использует пандемию как оправдание, чтобы удовлетворить своих сторонников жесткой иммиграционной политикой.

"Это действие является не только попыткой отвлечь внимание от неспособности Трампа остановить распространение коронавируса и спасти жизни, но и похоже на авторитарный шаг, чтобы воспользоваться кризисом и продвинуть его антииммигрантскую программу. Мы должны объединиться и отклонить его распоряжение", — написал в Твиттере член палаты представителей демократ Хоакин Кастро, председатель Испаноязычного совета Конгресса.