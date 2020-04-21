Режиссер Иван Щеголев умер в 59 лет от коронавируса

21.04.2020, 13:53, Разное

В пресс-службе Союза кинематографистов рассказали о смерти 59-летнего отечественного режиссера Ивана Щеголева. По словам его коллег, деятель культуры скончался от коронавируса.

Как утверждается в заявлении организации, за всю свою жизнь Иван Щеголев сумел многое сделать. Он успешно и много трудился на телевидении и в сфере кино. Кроме того, в планах режиссера было намерение создать множество интересных проектов. Продюсер Ефим Любинский отметил, что последние двое суток состояние коллеги было крайне тяжелым из-за коронавируса.

Иван Щеголев являлся выпускником знаменитого Щукинского училища. Именно он снял знаменитый детективный сериал «Кулагин и партнеры», а также ряд других проектов, в том числе «Американский дедушка», «Деньги», «Последняя мишень» и прочие. Он родился в творческой семье: отец выступал на сцене драматического театра Омска, мать имела звание Заслуженной артистки страны. В начале 90-х режиссер снял свой первый фильм «Бабник 2» вместе с Максимом Воронковым. С 1999 года Иван Щеголев становится одним из наиболее востребованных режиссеров российских кинокартин. Как актер принял участие в съемках нескольких проектов, включая «Семья вурдалаков» и «Кто, если не я?».