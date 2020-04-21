В России предлагают повысить зарплаты бюджетникам и пенсии

21.04.2020, 13:53, Разное

Эксперты агентства стратегических инициатив обратились к правительству с предложением подумать над увеличением пенсионерам и работникам бюджетных предприятий РФ выплаты на 5-10%. Это поможет минимизировать потери роста ВВП, спровоцированные ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

Данные предложения Светлана Чупшева, возглавляющая АСИ, озвучила в послании, адресованном Михаилу Мишустину. В сообщении отмечается, что меры по поддержке платежеспособного спроса населения в виде повышения зарплат для бюджетников и пенсий являются основным способом снизить темпы экономической рецессии. Подобные меры рекомендуются ведущими специалистами и уже внедряются в некоторых развитых странах, передают РИА Новости.

На увеличение выплат по пенсиям и зарплатам до 10% может потребоваться примерно 0,5-1 трлн рублей. По словам Чупшевой, такие действия положительно отразятся на торговле на оптовом и розничном рынках, обеспечат спрос на услуги и товары промышленного спектра.