Российское историческое общество обсудило сохранение засечных линий

21.04.2020, 13:53, Новости дня

Российское историческое общество под председательством Сергея Нарышкина провело в формате видеоконференции круглый стол «Засечные линии как объект историко-культурного наследия: проблемы изучения и сохранения», на котором обсуждали поручение президента Владимира Путина.

2 апреля Путин поручил правительству подготовить совместно с органами исполнительной власти регионов РФ и при участии Российского исторического общества и представить предложения относительно работы по выявлению объектов культурного наследия, связанных с Белгородской засечной чертой (БЗЧ), их государственной охране, научному изучению и дальнейшему использованию в целях развития познавательного туризма, а также по организации туристского маршрута по местам расположения этих объектов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Это поручение Путин дал по итогам встречи с представителями общественности в городе Усмани Липецкой области, состоявшейся 22 января 2020 года.

«Поскольку эффективно эта работа может быть выполнена лишь совместными усилиями историков и археологов из нескольких регионов, Российское историческое общество окажет министерству все необходимое содействие», – отметил Сергей Нарышкин.

Он напомнил, что объекты, связанные с засечными линиями, сохранились сегодня более чем в 20 субъектах Российской Федерации.

«Полагаю, что вслед за Белгородской чертой было бы правильно обратить внимание и на другие. Так, шаг за шагом, может быть создана подробная карта засечных линий России. Рассчитываю, что сегодняшний обмен мнениями позволит выстроить эту работу максимально грамотно и эффективно», – сообщил он.

Отмечается, что первым шагом должна стать «инвентаризация» текущего состояния и охранного статуса всех объектов, связанных с Белгородской засечной чертой. Будет создан полный реестр памятников, связанных с Белгородской оборонительной линией, разработана их электронная карта и издан тематический альбом.

«Следует также продумать способы дальнейшего туристического использования этих объектов», – добавил Нарышкин.

Он заявил, что на это выделят средства фонда «История Отечества». Нарышкин отметил, что это также повод для «объединения историков Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей», в этих регионах «будут созданы отделения Российского исторического общества».

При реализации поручения предстоит провести комплексный анализ имеющихся в настоящее время данных о сохранившихся элементах черты, определить перечень выявленных объектов культурного наследия, а также перечень сохранившихся элементов черты до настоящего времени, не признанных объектами культурного наследия и требующих прохождения процедуры их выявления. Об этом сообщил директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства Российской Федерации Денис Молчанов.

О влиянии БЗЧ на развитие регионов, через которые она протянулась, рассказал член Президиума Российского исторического общества, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, отметив, что прежде всего была обеспечена безопасность юга страны. В то же время объекты БЗЧ достаточно сложно выявить, так как юг нашей страны был «неспокойной территорией», отметил член президиума Российского исторического общества, вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии Российской академии наук Николай Макаров.

22 января в ходе встречи с представителями общественности города Усмань Липецкой области внимание Путина на состояние объектов Белгородской засечной черты обратил археолог Александр Бессуднов – заведующий кафедрой отечественной истории Липецкого государственного педагогического университета. Он также принял участие в работе круглого стола, предложив ряд шагов по организации работы по исполнению поручения президента.