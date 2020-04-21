 

Песков ответил на вопрос о планах нового разговора Путина и Трампа

21.04.2020, 13:48, Новости дня

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом пока не планируется, но такой контакт может быть организован очень быстро, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что пока «таких планов нет, но если вы вспомните прошлую и позапрошлую неделю, то они рождаются сейчас в течение часа», потому невозможно сказать, «что будет по состоянию на 15.00, на 18.00, все может поменяться», решения принимаются «очень оперативно», передает ТАСС.

Однако известно, что Владимир Путин во вторник планирует провести сразу несколько международных телефонных разговоров. Кроме того, у него запланировано несколько открытых встреч с губернаторами, которые пройдут посредством видеосвязи, передает РИА «Новости».

Напомним, за последние недели российский и американский лидеры общались по телефону несколько раз. Разговоры касались ситуации на рынке нефти, а также коронавируса.

Между тем в США увидели угрозу в частом общении Трампа и Путина: американские СМИ полагают, что Кремль якобы пытается использовать ситуацию для нормализации отношений с Вашингтоном, а это, в свою очередь, может «подорвать» доверие к Соединенным Штатам.



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