Бесплатный образовательный марафон для мечтающих начать карьеру в IT девушек запускают в России

21.04.2020, 13:48, Новости дня

В понедельник, 27 апреля, всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» запускает бесплатный образовательный онлайн-марафон для девушек, которые хотят начать карьеру в сфере IT. Онлайн-марафон будет реализовываться совместно с проектом GOITGIRLS RUSSIA. Все участницы получат соответствующий сертификат.

Режим самоизоляции в РФ повлек за собой всплеск интереса к онлайн-курсам и программам, и особенно этот тренд заметен в области профессионального перепрофилирования, повышения квалификации и профориентации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что женщин в IT-сфере в данный момент не очень много, и приход большего числа девушек в отрасль могло бы стать одним из стимулов к ее развитию и сокращению кадрового голода.

«Платформа «Россия – страна возможностей» объединяет людей, которые хотят развиваться и участвовать в решении важных для страны вопросов. Сейчас наша жизнь по большей части ушла в онлайн, особенно с введением режима самоизоляции. Самое время попробовать для себя что-то новое, что раньше отпугивало или вызвало скепсис. Девушки принимали активное участие в первом сезоне «Цифрового Прорыва», но гендерное распределение было очень далеко от равновесия. Участниц, а тем более команд с исключительно женским составом, было заметно меньше, чем участников мужского пола. Чтобы расширить аудиторию и помочь девушкам заявить о себе, мы и запускаем онлайн-марафон. Стартует он 27 апреля», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Дополнительное привлечение женщин в IT-профессии поможет снизить кадровую потребность в сфере цифровой экономики. Кроме того, одним из основных препятствий для активного участия женщин в развитии IT-отрасли, наравне с нехваткой опыта или отсутствия финансовых возможностей, являются стереотипы об исключительно «мужских» и «женских» профессиях. Именно на сокращение подобных препятствий направлен образовательный марафон.

Бесплатный марафон будет проходить с 27 апреля по 31 мая на специальной онлайн-платформе. Курс состоит из четырех частей, и посвящен ключевым направлениям развития карьеры в сфере информационных технологий: управление IT-проектами; дизайн цифровых продуктов; мобильная разработка на Flutter; интернет-маркетинг.

«В IT-отрасли сейчас происходят колоссальные изменения. Вместе с огромной нагрузкой и новыми вызовами перед отраслью открываются интересные перспективы. И в связи со стремительным ростом потребность в качественных специалистах будет только расти. Подготовка качественных кадров, профориентация молодых специалистов, поддержка молодых проектов выходит на первый план и становится базисом для развития всей экономики России», – отметил директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

Образовательный блок марафона состоит из восьми занятий, которые позволят участницам познакомиться и оценить ключевые IT-профессии. Участницы смогут разобраться в процессе разработки IT-продукта, узнать о наиболее актуальных методах управления проектом и продуктом, попробовать себя в дизайне, подружиться с новыми технологиями и программированием, вдохновиться успешными примерами представительниц IT-сферы.

Организаторы марафона предоставят всестороннюю техническую и информационную поддержку, а также доступ к презентационным и видеоматериалам.

Отметим, что всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» – это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».