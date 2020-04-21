Вопрос дня: Зачем при коронавирусе делают переливание крови?

21.04.2020, 13:48, Новости дня

«Если вы перенесли COVID-19, то получили иммунитет. Ваша плазма содержит антитела против данного вируса. Плазма одного пациента может спасти жизнь двух человек», – говорится в сообщении НИИ им. Склифосовского, призывающем переболевших пациентов стать донорами крови.

Переливать плазму от переболевших COVID-19 больным в РФ стали с 9 апреля – в клиническом комитете по коронавирусу пришли к выводу, что это один из наиболее эффективных способов борьбы с болезнью, пока вакцины нет. Московские власти, чтобы мотивировать доноров, даже ввели денежное поощрение – за раз можно будет получить от 2,5 до пяти тысяч рублей. Только сначала придется сдать тесты на ВИЧ и гепатиты.

Как все происходит – поправившийся после инфекции COVID-19 пациент сдает свою кровь, обычно от 300 до 600 миллилитров. В ней содержатся антитела – специальные виды белков, которые иммунная система создала для противостояния вирусу. Как раз эти антитела имеют в виду, когда говорят о выработке иммунитета к чему-либо. Затем врачи удаляют из крови клетки, и остается плазма – жидкая часть, богатая питательными веществами: помимо антител там есть жиры, углеводы, гормоны, витамины, соли. Все они предназначены для построения тканей организма и обеспечения их нормальной работы, для регуляции обмена веществ. Плазма, кстати, не бывает красной – обычно ее цвет варьируется от совсем прозрачного до светло-желтого. Затем врачи вводят ее через обычную систему переливания крови пациенту, инфицированному коронавирусом. Как правило, такие больные находятся в критическом состоянии.

В итоге, согласно последним исследованиям, многие пациенты поправляются. В одной из работ, например, говорится об эксперименте с пятью «тяжелыми» пациентами на ИВЛ и с угрожающим жизни диагнозом «респираторный дистресс-синдром». После трансфузии, как еще называют переливание, у всех состояние резко улучшилось – в течение трех дней спала температура, затем ушли симптомы дистресс-синдрома. Титры антител выросли с 40-80 до 80-320 на седьмой день после переливания. Пациенты начали дышать без помощи аппаратов ИВЛ, и через пару недель троих отпустили домой. Еще двое к моменту публикации работы находились в стабильном состоянии. Схожие итоги были и в другом китайском исследовании – там в течение трех дней после переливания поправились все десять пациентов, бывших под наблюдением.

«Эти результаты показывают, что переливание плазмы может быть многообещающим способом спасения больных COVID-19 с тяжелыми симптомами», – заметили авторы одной из работ.

И действительно, трансфузию плазмы в последние недели стали применять для борьбы с болезнью и в самых передовых с медицинской точки зрения странах – в США и Германии, например. И даже Красный крест теперь просит переболевших стать донорами.

При всем при этом способ лечения больных чем-либо путем переливания крови перенесших заболевания известен уже очень давно. Еще в 1890-х годах его использовали для борьбы с дифтерией. В ходе пандемии «Испанки» в 1918-1919 годах трансфузия показала себя вполне эффективной, и после этого ее применяли едва ли не в периоды всех крупных эпидемий – кори, оспы и даже Эболы, то есть совсем недавно.

Зачем же тогда ученые со всего мира бросились проводить исследования именно по последствиям переливания для больных COVID-19? Сейчас идет набор испытуемых для работ во Франции, Мексике, Нидерландах, США, Новой Зеландии и так далее. И почему, если процедура так эффективна, ее не применяли сразу?

«Переливание плазмы крови делают только в самых крайних случаях, – объясняет газете ВЗГЛЯД Феликс Ершов, вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. – И только в случаях с тяжелобольными пациентами, когда эффект от процедуры превышает возможные риски от нее».

Иными словами, переливание плазмы используют, когда жизнь человека, условно, висит на волоске.

Тогда лучше сделать, чем проигнорировать эту возможность. Все потому, что трансфузия крови и ее компонентов, как плазма, – довольно опасная для здоровья пациента процедура. Основной риск в том, что в процессе можно занести человеку инфекцию – вирусную или бактериальную. В крови человека может быть множество различных вирусов, которые себя при этом никак не проявляют, а некоторые даже пока не известны науке, говорит Ершов. «Достаточно вспомнить о том, что около трети населения земли являются переносчиками вируса гепатита», – напоминает вирусолог.

И это еще не все. Переливание также может быть чревато анафилактическим шоком, резким падением давления и другими побочными эффектами, при которых процедуру нужно срочно прекращать.

Но главную опасность все же представляют различные инфекции. Именно из-за этого трансфузионные процедуры в разное время довольно жестко ограничивали.

С развитием медицины кровь и ее компоненты научились «очищать» путем довольно сложных процедур, но и сейчас скрытый период, в течение которого человек остается переносчиком того или иного вируса, невозможно определить даже современными методами исследования крови доноров.

Поэтому одним из лучших способов очищения плазмы является сейчас ее «карантинизация» – когда пакет с плазмой после сдачи донором помещают в специальные холодильники и оставляют на 3-6 месяцев. Донора при этом обязуют через те же 3-6 месяцев, перед передачей плазмы клиникам, снова сдать кровь из вены на наличие вирусов (ВИЧ, гепатитов В и C и т.д.). Если тест отрицательный, это позволяет врачам быть уверенными в том, что и плазма «здорова». Без такого «карантина» риски для пациента, которому достается чужая плазма, серьезно возрастают.

Кроме того, все еще не понятно, какой уровень антител должен быть в плазме для эффективного противостояния коронавирусу в чужом организме.

Отсюда и множество проводящихся сейчас исследований, и столь отложенное применение процедуры в случаях с тяжелобольными. Но пока вакцины нет, остается действовать только так.

Для более масштабного перехода на трансфузию также нужно как минимум много плазмы от переболевших, а получить ее без множества тестов на антитела невозможно. В России, к примеру, такие анализы планируют открыть для всех желающих только на этой неделе. И да, пациентам без симптомов лучше сдавать тесты не на наличие вируса, а на наличие антител к нему – после первого SARS-CoV-2 еще можно заразиться, а вот если второй окажется положительным, то это и человека успокоит, и даст ему возможность помочь другим.

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