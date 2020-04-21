Младенец плохо спит? Вот к каким расстройствам в будущем этом может привести

21.04.2020, 13:40, Разное

Австралийские ученые обнаружили связь между постоянными проблемами со сном в течение первого года жизни и увеличением риска развития тревожности и эмоциональных расстройств в более старшем возрасте. Результаты исследования опубликованы в Archives of Disease in Childhood.

В долгосрочном исследовании приняли участие 1507 пар матерей с детьми. Матери описывали характер сна своего ребенка в возрасте 3, 6, 9 и 12 месяцев. Позже они заполняли медицинские опросники о состоянии его психического здоровья и уровне тревожности ребенка в возрасте 4 и 10 лет.

Авторы выявили умеренные нарушения режима сна у 56% младенцев. Сон каждого четвертого малыша был стабильным, а у каждого пятого, напротив, были постоянные серьезные проблемы со сном.

«Многие дети просыпались довольно часто в течение трех месяцев, и это нормально, но мы обнаружили, что около 19% действительно имели постоянные и серьезные проблемы со сном, которые доставляли неприятности в течение всего первого года. Это дети, которые даже в возрасте 12 месяцев все еще просыпаются ночью три или более раз. Им может потребоваться до часа для засыпания, и им очень трудно успокоиться после ночного пробуждения», – рассказала Фэллон Кук (Fallon Cook) из Детского исследовательского института Мердока, руководитель исследования.

Ученые сравнили группу детей с самым плохим ночным сном и группу детей со стабильным режимом сна. Оказалось, что при постоянных серьезных проблемах со сном вероятность появления симптомов эмоциональных проблем к 4-м годам была выше почти в 3 раза. А в 10-летнем возрасте более чем в 2 раза увеличивался риск развития таких эмоциональных расстройств, как страх разлуки с родителями и страх перед травмой, а также повышенного уровня тревожности в целом.

«Постоянные нарушения сна в младенчестве могут быть ранним признаком повышенной восприимчивости ребенка к последующим расстройствам психики. Младенцев с постоянными серьезными проблемами сна необходимо в детстве проверять на наличие психических проблем», – заключили исследователи.