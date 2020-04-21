 

Режим гиперизоляции

21.04.2020, 13:31, Разное

«Коронавирусные» бунты войдут в число самых страшных событий в тюремной истории.

По всему миру бунтуют заключенные. С середины марта тюремные бунты прошли в 36 странах, и в 15 из них есть жертвы. Более сотни человек погибло, и это только начало.

В марте почти во всех тюремных системах мира ввели новые правила, нацеленные на предотвращение проникновения вируса в места лишения свободы. В России, как и в большинстве других стран, преобладают ограничительные меры: приостановлены свидания, ограничено общение с адвокатами и затруднена передача посылок.

Тюремные системы в унисон продвинулись в сторону гиперизоляции от внешнего мира, и это повлекло за собой серьезные последствия для повседневной жизни всех заключенных.

Первые тюремные бунты были вызваны правилами, введенными непосредственно в связи с пандемией: колумбийские заключенные требовали улучшения санитарных условий, в Турции просили расширения амнистии, чтобы снизить шансы заражения в местах лишения свободы, во многих странах возмущались нововведенными ограничениями свиданий с родственниками.

Гиперизоляция стала толчком и причиной протестов и побегов.

Нынешняя волна глобальных кровавых бунтов началась в Италии в середине марта, когда во время бунтов в 50 тюрьмах страны погибло 13 заключенных. Международные СМИ и правозащитники с ужасом называют эти события «итальянским сценарием».

В Бразилии, по некоторым данным, за март сбежало около 1000 человек из четырех тюрем. Бразильские бунты были вызваны отменой пасхальных отпусков, которые в обычной ситуации некоторым заключенным разрешено проводить дома.

Но беспорядки не ограничились Бразилией и Италией. Бунты распространились и по Европе (в Швейцарии, Люксембурге, Бельгии, Франции, Испании), и за ее пределами. По «итальянскому сценарию» с жертвами пошли Афганистан, Аргентина, Чад, Колумбия, Индия, Индонезия, Иран, Иордания, Маврикий, Нигерия, Румыния, Шри-Ланка, Венесуэла — и теперь Россия.

Фото: РИА Новости

Самые кровавые коронавирусные бунты произошли в Иране, где, по данным Amnesty International, было убито 36 заключенных, и в Колумбии, где погибло 23 человека. Эти события войдут в число самых страшных бунтов тюремной истории.

Для сравнения, в двух самых знаменитых бунтах Америки погибло 33 человека (в штате Нью-Мексико в 1980-м) и 43 человека (в штате Нью-Йорк в 1971-м).

КАРТЫ БУНТОВТюремные бунты в мире (10.03—15.04.2020)

Точки на карте не отражают точные координаты бунта. Инфографика: Софья Гаврилова. Источник по ссылке

В апреле начали возникать бунты, не связанные напрямую с коронавирусом. Бунт в Ангарске относится к их числу. Тем не менее течение и последствия бунтов уже обусловлены новой гиперизоляцией, которая сформировалась из-за пандемии. Гиперизоляция структурирует контекст и влияет на судьбы участников протестов.

Многие заключенные в РФ привыкли полагаться на постоянную связь с внешним миром, их здоровье и качество жизни часто зависят от передачи родственниками еды и лекарств. Адвокаты, работники НКО и представители ОНК следят за нарушениями прав человека и помогают заключенным и их близким писать жалобы, чтобы улучшить условия содержания. Сейчас нарушена эта хрупкая, но необходимая для выживания заключенных система связей.

Как писал Алексей Федяров из «Руси сидящей», бунт в Ангарске, вероятно, был вызван попыткой администрации колонии консолидировать свою власть над осужденными, минимизировав влияние «блатных» (то есть перекрашиванием условно «черной» колонии в условно «красную»).

Но последствия бунта усугубляются в ситуации гиперизоляции. Правозащитники из Москвы не могут быстро доехать до ангарской колонии и получить доступ для осмотра территории, и в таких условиях становится еще труднее разобраться в и без того тяжелой и непрозрачной истории.

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Многие семьи осужденных не знают, где находятся их родные, а правозащитники не в силах отследить безопасность заключенных, место нахождения которых они не могут проверить и подтвердить из-за карантинов.

На протяжении последних дней у правозащитников и адвокатов не было доступа к 300 заключенным из ангарской колонии, в то время как следствие над ними уже ведется.

Все научные теории, объясняющие условия, при которых возможен тюремный бунт, перечисляют факторы, которые резко усугубляются в ситуации гиперизоляции во время текущей пандемии.

  • Теория «депривации» основана на идее, что лишение свободы по определению создает условия для протеста.

    • Сторонники этого подхода ставят акцент на том, что заключенным нечего терять. В условиях гиперизоляции, при этом условия содержания заключенных стали еще хуже, чем то, с чем они столкнулись, когда впервые прибыли в колонию. Новый уровень депривации усиливает шансы протестов.

  • Теория «распада консенсуса» показывает, что бунт вероятен, когда старые договоренности между заключенными и администрацией перестают работать, и администрация начинает чаще прибегать к насильственным методам контроля.

    • Во время тюремного локдауна, карантинов и усиленных санитарных мер устанавливаются новые правила взаимодействия в колониях. Пока новые правила не устоялись, открывается окно возможностей для всплеска протестов со стороны заключенных.

  • Теория «административного распада» описывает тюремные бунты как микрореволюции, которые возможны только в условиях внутреннего конфликта или хаоса в рядах администрации.

    • Когда администрации колоний пытаются перевести учреждения на новые правила, следуя указаниям извне, могут возникать споры или повышаться неустойчивость неформальных договоренностей среди сотрудников колонии, создавая условия для бунта со стороны заключенных.

  • Теория «ритуалов и фатализма» ставит акцент на том, что в каждой колонии возникают зыбкие формы социального контроля, которые поддерживаются не только администрацией, «активистами» (ставленниками администрации) и теми, кто находится на вершине тюремной иерархии, но и тюремными ритуалами (например, ритуалами унижения или любыми локальными повторяющимися практиками).

    • Заключенные фаталистично настроены и принимают свое место в иерархии, даже когда не считают систему легитимной. Этот подход объясняет почему даже тяжелые ситуации могут не вызывать бунты. Также они объясняют повторяющиеся практики заключенных во время бунтов: массовое вскрытие вен, сжигание матрасов и так далее.

    В большинстве случаев организованные протесты заключенных становятся возможны благодаря внутренней динамике конкретных тюрем и лагерей. На этом и построены все существующие теории тюремных бунтов.

    Но ситуация изменилась: нынешняя пандемия коронавируса стала глобальным фактором, который вписал множество локальных миров в общемировой контекст гиперизоляции, протеста и насилия в местах лишения свободы. Старые теории и ожидания уже не работают.

    Ольга Зевелева
    PhD, к.социол.н., научный сотрудник Университета Хельсинки

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    Источник: Новая газета



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