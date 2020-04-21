 

Двигатель РД-180 начали адаптировать к ракете «Союз-6»

21.04.2020, 13:30, Новости дня

НПО «Энергомаш» приступил к активным работам по адаптации жидкостного ракетного двигателя РД-180 для ракеты «Союз-6», сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.

«Двигатель РД-180 <…> будет применяться на первой ступени ракеты «Союз-6», которая в перспективе может прийти на замену ракете среднего класса «Союз-2», а также в центральном блоке ракеты сверхтяжелого класса. Мы уже начали активные работы по адаптации РД-180 к новой версии ракеты», – сказал Арбузов, передает ТАСС.

Он пояснил, что у двигателя будет повышенная защита от возгорания, агрегат оснастят новыми фильтрами, покрытием, современными материалами, новой системой управления. Кроме того, РД-180 будет обладать системой аварийной защиты, способной «реагировать на проблему на более ранней стадии».

Арбузов уточнил, что РД-180 планируется использовать для задела для многоразовых ракет.

«Наши двигатели можно использовать до 10 раз, поэтому мы продолжим разрабатывать необходимый задел для создания многоразовых ракет», – сказал он.

Ранее Президент и генеральный директор американской компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно назвал российский ракетный двигатель РД-180 технологическим чудом.

Напомним, в январе Роскосмос раскрыл число заказанных американцами на 2020 год российских ракетных двигателей РД-180. Ранее в США заявили, что намерены покупать у РФ РД-180 по меньшей мере до 2023-2024 годов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Вот тебе и Brexit: новых моделей Mini не будет еще долго

27.02 / В Италии коронавирусом заразился первый профессиональный футболист – СМИ

17.03 / Австрия объявила о прекращении авиасообщения с Россией и Британией

12.02 / Из-за коронавируса страны отказывают в швартовке лайнеру Westerdam

12.02 / В Осетии таксист спас 101-летнюю блокадницу от голода

16.02 / В РФ появился новый долларовый миллиардер

25.02 / Кузяев может сменить “Зенит” на “Динамо” или “Спартак”

18.02 / Биатлон. Миронова первой из россиянок начнет “индивидуалку”

26.03 / Автоновости: Стартовали продажи Hyundai Venue с двигателем от Kia Seltos

16.03 / Мнучин: затраты на помощь в связи с коронавирусом будут «значительными, но не огромными»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска