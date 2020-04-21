 

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что без зрителей футбол в России невозможен

21.04.2020, 13:30, Разное

По мнению совладельца «Лукойла» и собственника футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, предложение РПЛ о доигрывании последних туров чемпионата страны по футболу без зрителей на трибунах, является бессмысленным. «Таким образом, игра будет мертва», – объяснил миллиардер.
Российский чемпионат после окончания вспышки коронавируса нельзя организовать в стиле европейских, где многие клубы не так сильно зависят от посещений матчей зрителями, так как основная часть дохода приходит от прав на трансляцию по телевидению. Что касается РФ, то в местном чемпионате контракт с вещателями не такой большой, передает слова бизнесмена издание «ГлобалМСК».

Более того, в случае проведения игр без болельщиков, многие российские клубы попросту понесут убытки, ведь расходы на матчи немаленькие: к примеру, у «Спартака» этот показатель в среднем равен 20 миллионам рублей за матч. В заключении Федун спрогнозировал падение доходов во всем мировом футболе, что приведет к падению зарплат и стоимости трансферов.



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