Погребинский объяснил снятие санкций с украинского бизнесмена Новинского

21.04.2020, 13:30, Новости дня

«Новинский никогда не выступал против РФ и попал под санкции как участник истории с расколом «Оппозиционного блока» перед президентскими выборами на Украине», – сообщил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя снятие Россией санкций с украинского бизнесмена Вадима Новинского.

«Я не вижу ничего удивительного в том, что с Новинского сняли санкции. Он лично никогда не выступал против РФ и свою позицию не менял. Возможно, такое решение носит гуманитарный характер», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт пояснил, что Новинский попал в санкционный список «как партнер украинского олигарха Рината Ахметова и участник истории с расколом «Оппозиционного блока». «Из-за раскола оппозиционные силы не смогли выступить единым фронтом на президентских выборах, что позволило тогдашнему главе страны Петру Порошенко занять второе место», – добавил собеседник.

«Если бы не эта история, то вторым в президентской гонке оказался бы Юрий Бойко. Это было главной причиной санкций против украинских оппозиционеров, которые отказались от поддержки общего кандидата. Если бы они смогли договориться – это сильно бы поменяло картину сегодняшнего расклада на Украине», – отметил Погребинский.

В то же время директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что список лиц, с которых будут сняты российские санкции, в ближайшее время может быть расширен. «Насколько я знаю, в апреле санкции должны были снять с большого круга украинских граждан, но пока согласованы только две фамилии: Новинского и Киселева. Думаю, в ближайшее время будут опубликованы и другие имена», – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.

Политолог отметил, что Москва сейчас пытается пересмотреть подход к Украине. «Это связано с уходом Владислава Суркова, который курировал украинское направление в Кремле. РФ будет пытаться нормализовать отношения с украинскими политическими элитами, насколько это сегодня возможно. Для нормализации может быть использовано снятие части санкций с тех политиков, которые вообще не ясно, как туда попали», – заключил Бортник.

Ранее российское правительство исключило украинского бизнесмена Вадима Новинского из перечня физических лиц, в отношении которых были введены специальные экономические меры. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как сообщает РБК, Новинский является младшим партнером бизнесмена Рината Ахметова, наряду с которым владеет металлургическим холдингом «Метинвест». Кроме того, Новинскому принадлежат около двух десятков компаний, в том числе Херсонский и Черноморский судостроительные заводы, строительная компания «Криворожаглострой» и торгово-финансовая фирма «Сантис».

Он также является основным владельцем одной из крупнейших инвестиционно-промышленных групп Украины Smart Holding Group, неоднократно входил в рейтинг богатейших людей Украины по версии журнала Forbes.

ноябре 2018 года занимавший на тот момент должность премьер-министра Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний.

В первоначальный список, в частности, вошли 322 человека. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России. В декабре 2018 года первоначальный список был расширен.