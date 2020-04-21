Врач-психиатр объяснил состояние заболевшей Даны Борисовой

21.04.2020, 13:30, Разное

По просьбе Даны Борисовой, информация о которой не исчезает из скандальной хроники, специалист прокомментировал ее состояние. Нарколог Марат Агинян подтверждает, что телеведущая находится в срыве.

Медик утверждает, речь не идет о возврате звезды к потребности в алкоголе или запрещенных веществ, хотя злоупотребление лекарственными препаратами все же наблюдалось. Статистика вероятности срывов зависимых больных является не слишком обнадеживающей. Только 10% пациентов удается безболезненно пройти первые 4 года после лечения. В любом случае состояние Борисовой относится к проблемным. Очередная неприятная история связана с тем, что она заподозрила у себя симптомы коронавируса из-за обострения бронхита, но продолжала выходить на улицу и даже собиралась приехать на ТВ-съёмки. Причем все это проделывала в то время, когда результаты теста были еще не проведены.

Борисовой так и не удалось наладить даже телефонное общение со своей единственной дочерью Полиной. По имеющейся информации девочка живет с бабушкой. Она крайне негативно воспринимает скандальный образ жизни матери и не желает возвращаться домой.