Тысячи потенциальных участников военного парада в Москве отправлены на карантин

21.04.2020, 13:20, Новости дня

Министерство обороны России сообщило, что тысячи военнослужащих были отправлены на двухнедельный карантин, после того как масштабный военный парад на Красной площади, к которому они готовились, был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Ожидалось, что до 15 тысяч военнослужащих примут участие в параде с военной техникой 9 мая по случаю 75-летия победы Советского Союза во Второй мировой войне. Кремль надеялся, что это мероприятие продемонстрирует военное и дипломатическое влияние России.

В телевизионных репортажах с репетиций было видно, как тысячи военнослужащих маршировали плечом к плечу на учебном полигоне под Москвой ранее в этом месяце. Никто из них не носил маски, и принципы социального дистанцирования также не соблюдались.