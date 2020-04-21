США получат от Египта помощь в борьбе с коронавирусом

21.04.2020, 13:20, Новости дня

Военный самолет C-130 из Египта с предметами медицинского назначения, предназначенными для борьбы с коронавирусом, приземлится во вторник в международном аэропорту Даллеса под Вашингтоном.

Об этом сообщил в понедельник американский чиновник.

Груз включает обезболивающие препараты, мешки для трупов, маски и мазки для тестирования.

Представитель федерального правительства, беседовавший с Reuters на условиях анонимности в связи с протокольными формальностями, подтвердил, что груз прибудет в Вашингтон во вторник.