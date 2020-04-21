 

США получат от Египта помощь в борьбе с коронавирусом

21.04.2020, 13:20, Новости дня

Военный самолет C-130 из Египта с предметами медицинского назначения, предназначенными для борьбы с коронавирусом, приземлится во вторник в международном аэропорту Даллеса под Вашингтоном.

Об этом сообщил в понедельник американский чиновник.

Груз включает обезболивающие препараты, мешки для трупов, маски и мазки для тестирования.

Представитель федерального правительства, беседовавший с Reuters на условиях анонимности в связи с протокольными формальностями, подтвердил, что груз прибудет в Вашингтон во вторник.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / На станциях метро Москвы образовались очереди

23.02 / В Мурманской области арестовали подростка за попытку убить ребенка

14.03 / Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о бесплатном тестировании на коронавирус

11.02 / Богдан подал заявление об уходе, вероятность отставки большая – СМИ

19.03 / Число зараженных коронавирусом в США удвоилось за два дня

03.02 / В Бразилии футболисты избили выбежавшего на поле болельщика

04.02 / «Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс из Китая граждан СНГ. Авиакомпания имеет на это право

22.03 / Белоусов назвал ответственных за падение цен на нефть

10.02 / Похищенный в детстве мужчина в 27 лет нашел мать и получил первый паспорт

03.04 / ФСБ задержала вице-губернатора Кировской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска