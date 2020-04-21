Начальнику колонии, где сидела Толоконникова, грозит до 4 лет лишения свободы за использование рабского труда

21.04.2020, 13:18, Новости дня

В Мордовии направлено в суд дело бывшего начальника исправительной колонии №14 Юрия Куприянова. Его обвиняют в организации принудительного труда женщин в подведомственном ему учреждении, Куприянову инкриминируются превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ). По первой статье бывшему представителю ФСИН грозит до 4 лет лишения свободы, по второй – до двух лет тюрьмы, сообщает правозащитная организация “Зона права”.

Уголовное дело в отношении Куприянова было заведено в конце 2018 года. Потерпевшими признаны 210 женщин, большинство из них продолжают отбывать наказание в колонии. Среди тех, кто ранее заявлял о рабском труде в ИК-14, была участница Pussy Riot Надежда Толоконникова: в этой колонии она отбывала двухлетний срок с 2013 года.

Следствие считает, что Куприянов “незаконно организовал привлечение осужденных, содержащихся в колонии, без их добровольного согласия к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве, в том числе в ночное время”. Женщины, как следует из материалов дела, работали шесть дней в неделю по 15 часов в сутки.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко ранее говорил, что “осужденные женщины в колонии занимались пошивом одежды с семи утра до часу ночи, выполняя левые заказы”.

Толоконникова неоднократно подавала жалобы на содержание в ИК-14, в том числе заявляла о принудительном труде и многократном превышении времени работы, а также о том, что руководство колонии угрожало ей убийством за протест против нарушений прав заключенных. О рабском труде в ИК-14 говорили и другие бывшие заключенные женщины, в том числе Нина Межуева:

“Работали мы – особенно в последние годы – без выходных, до часа ночи. Зарплата, вы сейчас будете смеяться, была даже – 40 копеек в месяц. Нас заставляли писать заявления о выходе на смену в нерабочее время по собственному желанию, чтобы работать до ночи. В конце заявления писали, что причина этому – “хочу помогать родственникам деньгами”, которые ты не получаешь”, – рассказывала Межуева.

Но ФСИН долгое время никаких нарушений в ИК не обнаруживала. В материалах дела следователи это объясняют тем, что Куприянов, заранее зная о проверке, распорядился подготовить два фиктивных приказа о привлечении заключенных к сверхурочным работам.

Как считают в Следственном комитете, Куприянов “желал приукрасить истинное положение дел во временно возглавляемой им колонии, показать свою состоятельность как руководителя и обеспечить себе преимущество среди других кандидатов на должность начальника ИК-14”.