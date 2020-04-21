В Москве обязали получать пропуска на велосипеды, мопеды, самокаты, скутеры и моноколеса

21.04.2020, 13:18, Новости дня

Велосипедисты и владельцы других колесных средств передвижения в Москве обязаны оформлять электронные пропуска для поездок по городу. Об этом заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли Алексей Немерюк.

По его словам. кроме велосипедистов оформить пропуска обязаны те, кто собирается ездить по Москве на мопедах, самокатах, скутерах или моноколесах.

С 15 апреля власти Москвы и Московской области ввели электронные пропуска для всех поездок на общественном транспорте и личном автомобилей, а ходить по городу пешком можно было без него. Немерюк заверил, планов вводить пропуска для пешеходов у московских чиновников пока нет, но посоветовал пешеходам всегда носить с собой паспорт – на случай возможной проверки.

Немерюк также заявил, что москвичи старше 65 лет, которых с последних дней марта обязали сидеть дома, смогут получить разовые пропуска для поездки на дачу – на случай, если они предпочитают сидеть в принудительной самоизоляции там, а не в городской квартире.

По данным на 21 апреля, за последние сутки в России коронавирусом заразились еще 5642 человека в 78 регионах, из них более 3 тысяч человек заболели в Москве. Всего в России сейчас больны коронавирусом (или уже переболели) более 52 тысяч человек.