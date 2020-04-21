ВОЗ сделала вывод о происхождении коронавируса

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21.04.2020, 13:16, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уверена, что коронавирус имеет животное происхождение, сообщила официальный представитель организации Фадела Шаиб.

Журналисты попросили представителя ВОЗ прокомментировать предположения о том, что коронавирус мог быть искусственно создан в лаборатории, передает ТАСС. 

«ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса – животное», – отметила Шаиб. 

Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что нельзя исключать версию искусственного происхождения коронавируса. 

Накануне директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил, каким образом мог быть искусственно создан коронавирус.



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