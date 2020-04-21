В Севастополе начали операцию по постановке крейсера «Москва» в сухой док

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21.04.2020, 13:16, Новости дня

В Севастополе началась операция по постановке в сухой док «Северный» флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Работа по постановке крейсера в док «Северный» началась. Она продлится до конца дня», – сообщил собеседник ТАСС.

Ремонт крейсера в доке будет продолжаться до середины мая, добавил источник. Им займется компания «Ремкор».

Другой собеседник агентства отмечал, что «полное восстановление технической готовности крейсера планируется в июле». «Затем экипаж крейсера сдаст курсовые задачи в Черном море, и в августе корабль должен отправиться в дальний поход в Средиземное море», – говорил собеседник.

В Мурманске произошел 12 декабря пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека.

Президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщил, что единственный авианосец ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара, на сроки и бюджет ремонта это не повлияет.



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