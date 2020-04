Кейт Миддлтон отправила очень личное письмо работникам детского госпиталя

21.04.2020, 13:15, Разное

В обычное время Evelina London Children’s Hospital занимается лечением детей и подростков, но несколько недель назад больнице пришлось перепрофилироваться на лечение больных COVID-19. Поддержать врачей, которые столкнулись с кризисом и которым сейчас приходится в экстренном порядке менять привычный ход работы, решила Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская лично сочинила и отправила письмо медикам – она является патроном госпиталя. Письмо было написано еще 14 апреля, но дошло оно к врачам только вчера.

Каждому сотруднику и волонтеру Evelina London Children’s Hospital.

Я пишу вам, чтобы сообщить: в это очень непростое время я не перестаю думать о каждом, кто работает в команде Evelina London Children’s Hospital.

То, что вы продолжаете работать и предлагать высоко экспертную помощь больным детям, несмотря на все обстоятельства, дает нам всем большую надежду. Вы – наше вдохновение и пример. Я знаю, как много вы сейчас значите для этих семей, впрочем, как и всегда.

Сегодня вы столкнулись с дополнительной нагрузкой – вы взялись за помощь больным COVID-19. И эти поддержка и соучастие лишь еще раз доказывают, что вы готовы сделать все, лишь бы ваши пациенты получили наилучшее лечение из возможного.

Неважно, работаете ли вы на передовой или помогаете из тыла, вам всем приходится принимать этот удар на себя и разрываться между профессиональной и личной жизнью. Пожалуйста, присматривайте друг за другом и заботьтесь о себе. Знайте, за вашими плечами стоит вся страна!

Я желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,

Кэтрин

Кейт Миддлтон в Evelina London Children’s Hospital, 28 января 2020 года

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям стали гостями утреннего шоу BBC – Breakfast on Friday, главной темой которого (что ожидаемо) стал коронавирус. Герцог и герцогиня Кембриджские анонсировали выход благотворительной кампании Every Mind Matters, премьера видео которой состоится в понедельник, а также поблагодарили за работу медицинский персонал королевства.

Национальная служба здравоохранения и все те, кто трудится на передовой, за последние несколько недель стали главными ньюсмейкерами. Они проделывают поразительную работу, делая свою профессию еще более уважаемой и почетной. Это один из главных положительных моментов, которые можно извлечь из подобной ситуации,- сказала герцогиня.

It was wonderful to receive an uplifting message from our Patron HRH, The Duchess of Cambridge, for all our hardworking staff and volunteers:

“I am writing to let you know how much I am thinking of all the team at Evelina London during this hugely difficult time. pic.twitter.com/0bW128Juuq

— Evelina London (@EvelinaLondon) April 20, 2020