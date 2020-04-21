 

На Урале из-за брошенной сигареты начался лесной пожар

21.04.2020, 13:13, Разное

В Кургане арестовали мужчину, из-за неосторожности которого начался лесной пожар и едва не сгорела деревня. Он выбросил непотушенную сигарету в сухую траву, из-за чего началось возгорание, передает URA.ru.

Огонь уничтожил множество деревьев в лесничестве и подобрался к поселению Малое Банниково, прежде чем был локализован. Пожар потушен. Нарушитель заключен под стражу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.



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