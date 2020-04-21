Умер создатель легендарного мультфильма “Том и Джерри”

21.04.2020, 13:13, Разное

Мультипликатор Джин Дейч, известный как один из авторов знаменитого мультфильма “Том и Джерри”, скончался в Праге. Ему было 95 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

Мультипликатор создал 13 эпизодов сериала о приключениях известных на весь мир кота и мышонка. В 1960 году он получил премию “Оскар” за короткометражный мультфильм “Манро”. В 2004 году Дейч был удостоен премии Winsor McCay Award за значительный вклад в развитие анимационного кинематографа.