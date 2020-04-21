Лекарство от рака поджелудочной железы находится в организме человека

21.04.2020, 13:09, Разное

Учёные из США приступили к новому исследованию, в ходе которого намереваются разработать лекарство от рака поджелудочной железы. По их мнению, оно содержится в организме человека, и нужно лишь научиться правильно воздействовать на клетки.

Известно, хронический панкреатит, а именно воспаление поджелудочной железы, является одним из факторов, влияющих на развитие раковых клеток. В Институте биологических исследований Солка, расположенном в штате Калифорния, большое внимание уделяют этому процессу, стремясь найти способ лечения заболевания прежде, чем оно станет причиной развития рака. Основой нового исследования стали пучковые клетки, отличающиеся чувствительностью к химическим изменениям. Они имеются в больших количествах не только в поджелудочной железе, но и в органах дыхания. При этом железа в значительных объемах содержит и ацинарные клетки, предназначенные для производства и выделения пищеварительных ферментов. Они же могут переродиться в пучковые клетки. Это даёт возможность повлиять на иммунитет человека и снизить риски возникновения рака, поскольку эти клетки могут секретировать белок IL-25.

Учёные убеждены, если научиться воздействовать на эти процессы пи помощи лекарственных средств, можно запрограммировать организм на выработку иммунитета против появления злокачественных опухолей. Используя генетические инструменты, научные работники могут научить организм самостоятельно бороться с раком поджелудочной железы.