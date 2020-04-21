Умер режиссер Иван Щеголев

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21.04.2020, 13:08, Новости дня

Скончался режиссер сериалов «Кулагин и партнеры», «Шахматы – опасная игра», «Преступление будет раскрыто» Иван Щеголев, сообщил Союз кинематографистов России.

«20 апреля на 60-м году жизни не стало нашего коллеги, кинорежиссера Ивана Александровича Щеголева. Коллеги по Гильдии кинорежиссеров помнят Щеголева отзывчивым, доброжелательным, открытым к общению человеком. Союз кинематографистов РФ выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Ивана Александровича Щеголева», – говорится в сообщении на сайте объединения.

В 1984 году Щеголев окончил театральное училище имени Щукина, в 1992 году снял первый художественный фильм «Бабник-2», а годом позднее занял режиссерское кресло в фильме «Американский дедушка», в котором свою последнюю роль сыграл Евгений Леонов.

Также Щеголев снял «Почти семейный детектив», «Морозова», «Кошмар на улице Цветочная», «Мытари», «Лекарь», «Деньги», «Карпов. Сезон третий», «Игра. Реванш», «Преступление будет раскрыто», «Кулагин и партнеры» и т.д.



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