Мнение: Не понимая диалектики и не проштудировав ККНФ Mike Whitney приходит к неправильным выводам

Источник: UNZ.COM

Автор: Mike Whitney

Привет, Веймарская Америка! Вирусная истерия добавила $10 ТРИЛЛИОНОВ к национальному долгу

Нет никаких сомнений в том, что коронавирус – серьезная инфекция, которая может вызвать опасное заболевание или смерть. Также нет никаких сомнений в том, что «вирусная истерия» используется и в других целях. Например, Уолл стрит использовала вирусную панику для продвижения своих интересов и получения очередного раунда многотриллионных санаций. На самом деле потребовалось меньше недели, чтобы Конгресс, который традиционно повел себя как мокрая вермишель, протолкнул гигантский пакет помощи размером $2.2 трлн и ни один единственный паршивый конгрессмен не проголосовал против. Наверное, это какой-то новый рекорд.



В 2008 году, в разгар финансового кризиса, Конгресс сказал «нет» Программе помощи пострадавшим активам (Troubled Asset Relief Program (TARP)) размером в $700 млрд. Кто-то из читателей вспомнит, как несколько конгрессменов республиканцев смело объединились и показали Уолл-стрит «палец». На этот раз все было иначе. Несмотря на то, что размер счета сегодня оказался в три раза больше TARP ($2.2 трлн), никто и пальцем не пошевелил, чтобы его остановить. Почему?

Страх, вот почему. Конгресс был напуган до смерти. Они думали, что, если они бегом не протолкнут эту долговую какашку через Нижнюю палату, экономика рухнет, а американские города будут завалены десятками тысяч трупов. А поверили они в эту чушь, конечно же, потому что безмозглые «специалисты» по инфекционным заболеваниям с мрачной уверенностью утверждали, что тел будет «сотни тысяч, если не миллионы». Помните такое? Самая последняя оценка равна приблизительно 60,000. Наверное, очевидно, что разница между 60,000 и «миллионами» — это чуть больше чем простое округление.

Итак, нам повесили лапшу на уши, правильно? Не так много, как Конгрессу, но, тем не менее, нас одурачили, да еще и содрали три шкуры. А люди с большими планами успешно воспользовались истерией и активно продвигают свои программы. Вы возможно заметили новое явление вызывающего гадливое чувство Билла Гейтса (Bill Gates) с его Прививочным Гестапо и рупора Нового мирового порядка Генри Киссинджера (Henry Kissinger), которые предупреждают нас, что «мир никогда уже не будет таким как прежде после коронавируса».

Что знают эти люди чего не знаем мы? У вас все это не вызывает подозрений? И когда вы видите бесконечную череду реклам на телевидении, призывающих вас «мыть руки», «держать дистанцию» или «оставаться дома» и, да, конечно, «мы все в одной лодке», не заставляет ли вас все это почесать голову и задаться вопросом, кто руководит всем этим цирковым представлением и какие у них на самом деле планы для всех нас немытых?

По крайней мере в случае Уолл-стрит, мы знаем, чего они хотят. Они хотят денег. Много денег.

Вы случайно не читали Закон о коронавирусной помощи, облегчении и экономической безопасности (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) (CARES) по-английски эта аббревиатура означает «заботы, тревоги») в $2.2 трлн, который Трамп (Trump) подписал пару недель назад? Это довольно мрачное чтение, так что я сэкономлю ваше время. Вот его краткое содержание:

$250 млрд пойдут на раздачу чеков по $1,200, которые большинство из нас получат через пару недель. И $250 млрд пойдут на расширенные пособия по безработице.

Итого $500 млрд.

Работающие американцы получат $500 млрд, тогда как Уолл стрит и американские корпорации получат в более чем 3 раза больше ($1.7 трлн). И даже это лишь небольшая часть общей суммы, потому что раздел, напечатанный мелким шрифтом и спрятанный в задней части документа, позволяет ФРС создавать финансовое плечо на основе базового капитала 10-к-1 ($450 млрд в $4.5 трлн). А это значит, что ФРС может купить столько «токсических» облигаций и мусорных активов, сколько захочет. ФРС превращается в хедж-фонд, чтобы скупать слизь, накопившуюся на балансах корпораций и финансовых институтов за последнее десятилетие. Это еще один раунд титанического ошкуривания, хитро спрятанный за коронавирусной истерией.

Отсюда вопрос: как вы думаете, Конгресс знал, что работающие люди получат только гроши, в то время как большая часть сала пойдет Уолл-стрит?

Трудно сказать, но они, конечно, знали, что экономика схлопывается и $500 млрд не окажут существенного влияния на экономику размером $20 трлн. Другими словами, даже если все пойдут и продуют свои жалкие чеки на $1200 в первый же день, мы все равно столкнемся с самым резким экономическим спадом в истории: второй Великой депрессией.

Может, им следовало бы поговорить об этом в Конгрессе, прежде чем голосовать за это триллионное разводилово? Возможно, им следовало бы чуть больше подумать о распределении этих денег: должны ли они пойти к людям, которые на самом деле покупают вещи, работают и обеспечивают рост, или к классу паразитов, который взрывает систему каждые десять лет и тащит экономику в черную дыру? Кажется, обо всем этом следовало бы подумать, прежде чем принимать много триллионный закон, цель которого – починить экономику.

Также стоит отметить, что $5.8 трлн – это опять же лишь часть всей суммы, которую Уолл стрит в конце концов получит. ФРС уже потратил $2 трлн через свою программу количественного смягчения, чтобы подпереть сломанный рынок репо, а глава ФРС Джей Пауэлл (Jay Powell) объявил в четверг о том, что еще $2.3 трлн кредитов и закупочных мощностей будет использовано для покупки муниципальных облигаций, корпоративных облигаций и кредитов малому бизнесу. Ассигнования малым бизнесам, под эгидой «Кредитной программы для простых американцев», считаются знаком сердечной заботы ФРС о поставленных под удар малых бизнесах, в которых трудоустроено большинство работающих американцев. Но это опять одно сплошное мошенничество. Программа должна получить финансирование на $600 млрд, для которого министерство финансов предоставит базовый капитал в размере $75 млрд. К остальному ФРС добавит финансовое плечо 9-к-1, то есть это еще один случай мошенничества.

Читатели должны понять, министерство финансов приняло на себя кредитный риск по всем займам, которым угрожает дефолт. Иными словами, американский народ теперь владеет 100% кредитов, которые пойдут на юг и таких кредитов будет много, потому что у банков пропала причина искать кредитоспособных заемщиков. Они получат 5% сверху, независимо от того лопнут ли кредиты или нет. И, вот так, мой друг, создается мотивация для мошенничества, которое, как отметил Берни Сандерс (Bernie Sanders), является «бизнес моделью для Уолл стрит».

Все это также помогает объяснить и то, почему Трамп беспрерывно отвергает парламентский надзор за различными программами санации. У него хватает мозгов, чтобы увидеть хорошую разводку, и в этот раз он видит настоящий шедевр. По сути правительство размахивает триллионами долларов под носом у самых прожорливых гиен в мире, ожидая, что они будут паиньками. Но те без сомнения поведут себя как обычно и сотни миллиардов долларов будут выкачаны скользкими проходимцами, знающими как доить систему и превратить весь этот бардак в очередное ограбление под руководством Уолл стрит. Можете не сомневаться.

Так какой у нас финальный счет?

Что ж, по словам главного экономического советника Трампа Ларри Кудлоу (Larry Kudlow), первый взнос на санацию равен $6.2 трлн (после того, как ФРС накачает вклад министерства финансов размером в $450 млрд). Затем, в четверг, ФРС объявила о дополнительных программах на $2.3 трлн. Наконец, программа количественного смягчения ФРС добавляет еще $2 трлн на покупку облигаций с 17 сентября, когда рынок репо пошел под откос.

Общая сумма равна $10.5 трлн.

Как говорится: «Триллион здесь, триллион там, и скоро мы уже говорим о реальных деньгах».

Конечно же, никто на Капитолийском холме не тревожится о такой ерунде как деньги, потому что «Мы – Соединенные Штаты и наш доллар всегда будет королем». Но здесь есть одна фундаментальная ошибка. Да, доллар — мировая резервная валюта, но США уже много лет беспардонно злоупотребляет этой привилегией, и она, безусловно, не переживет этот последний прыжок с вертолета. Нет, я не думаю, что США когда-либо объявят дефолт по своим обязательствам, этого не будет. Но, да, я предполагаю, что США придется погасить свои долги в валюте, потерявшей значительную часть своей стоимости.

Не надо быть гением, чтобы понимать, что, напечатав $10 или $20 трлн, вы гарантированно подорвете ценность валюты. Это очевидно. Центробанки по всему миру сейчас смотрят на свои груды долларов и думают: «Хм, может пора обменять часть этих долларов на несколько иен, евро или даже швейцарских франков?»

Так чем все это закончится? Сможет ли ФРС продолжать выписывать чеки на триллионы долларов со счета, на котором овердрафт уже перерасходован на $24 трлн? Продолжат ли центральные банки по всему миру накапливать доллары, когда ФРС их печатает быстрее, чем кто-либо успевает сосчитать? И как насчет Китая? Сколько времени потребуется Китаю на осознание того, что американские государственные облигации невероятно переоценены, американские фондовые рынки не подлежат реформированию, доллары не обеспечены ничем, кроме красных чернил, а Уолл стрит – самая большая и грязная сточная канава в мире?

Я уверено, что недолго. Так чем все это закончится? Вспышкой кредитно-денежного обвала после мощного и дестабилизирующего валютного кризиса. Это совершенно очевидно. ФРС знает, что, когда объем суверенного долга страны превосходит отметку в 100% ВВП, «обслуживать долг в реальном выражении становится математически невозможно». И США перешагнули этот порог еще в 2019 году, то есть еще до начала текущей денежной пьянки. Можно с уверенностью сказать, что мы вошли в финансовую Зону Полумрака, в Страну Из Которой Нет Возврата. А если добавить к финальному расчету разбухающий баланс ФРС (ведь по сути это еще одна мошенническая «компания специального назначения» (Special Purpose Vehicle) в стиле корпорации Enron), то размер государственного долга окажется выше $33 трлн к концу года, а это означает, что Дядя Сэм будет величайшим кредитным риском на планете Земля. Представьте, как упадут челюсти в день, когда Moodysи Fitch срежут рейтинги американских государственных облигаций до «мусорного статуса». Кто-нибудь обязательно заметит.

Чего же ожидать в следующие несколько месяцев?

Во-первых, экономика соскользнет в дефляционный период, по мере того как люди возвращаются к работе и постепенно возобновляют свои расходы. Но как только спрос возрастет и ликвидность ФРС начнет действовать, экономика резко восстановится, после чего начнется неуклонный рост цен. Это красный флажок, который станет сигналом ослабления доллара. Как и в 1933 году, когда Рузвельт (Roosevelt) отменил золотой стандарт в США и начал печатать деньги, как безумный, экономическая активность возросла, но стоимость доллара упала на 40%. Подобный сценарий кажется вероятным и здесь. Экономист Лин Алден Шварцер (Lyn Alden Schwartzer) подытожил это следующим образом в статье на сайте «Seeking Alpha»:

«Одни из самых популярных дебатов сегодня идут вот о чем: весь этот долг, на который ФРС реагирует огромным кредитно-денежным расширением, вызовет дефляционный крах или инфляционную проблему…. С фундаментальной точки зрения, доказательства указывают на период дефляции из-за глобального карантина и шока от разрушения спроса, за которым вероятно в ближайшие годы последует рост инфляции…

В ближайшие годы Соединенные Штаты будут печатать деньги для финансирования огромных бюджетных дефицитов, одновременно поддерживая большой дефицит текущего счета и нетто отрицательную международную инвестиционную позицию. Это одна из главных переменных в пользу моего мнения о том, что в ближайшие годы доллар США вероятно потеряет ценность относительно корзины иностранных валют …» (Почему это не похоже на Великую депрессию (Why This Is Unlike The Great Depression), Seeking Alpha)

Итак, после десятилетий смертельно низких процентных ставок, бесконечных интервенций и грубейшей регуляторной халатности ФРС привела нас к этому последнему фатальному перекрестку: надувай или объявляй дефолт. Судя по всему, выбор уже сделан.

Веймарская Америка, мы идем!

