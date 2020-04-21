Скандалы: Валентин Коновалов принял отставку в СИЗО

21.04.2020, 13:01, Разное

Глава Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемой должности своего заместителя Сергея Новикова, пойманном на получении крупной взятки

Глава Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемой должности своего заместителя Сергея Новикова, который оказался замешан в громком коррупционном скандале. По данным следствия, чиновник вымогал у предпринимателя откат 12 млн руб. за заключение с его фирмой госконтракта стоимостью 480 млн руб. на строительство корпуса психоневрологического интерната. Губернатор заявил, что в случае признания вины господина Новикова ему должен быть вынесен максимально строгий приговор.

В понедельник губернатор Хакасии Валентин Коновалов своим распоряжением отстранил от должности и. о. заместителя главы республики — министра строительства Сергея Новикова. Об отставке губернатор заявил на внеочередном заседании регионального кабмина, причем этот вопрос стоял первым пунктом в повестке. «Жена Цезаря должна быть вне подозрений, также и члены моего правительства должны быть вне обвинений со стороны следствия, поэтому я принял решение отстранить Новикова от занимаемой должности и. о. зама и министра»,— аргументировал губернатор кадровое решение.

Глава региона добавил, что, если вина подчиненного будет доказана, наказание должно быть максимально суровым.

Полномочия Сергея Новикова распределены между другими заместителями главы региона.

45-летнего и. о. заместителя главы Хакасии задержали 17 апреля сотрудники республиканского управления ФСБ: иномарка чиновника была блокирована в одном из спальных районов Абакана. У задержанного нашли 2 млн руб., которые ему только что передал представитель стройфирмы. Деньги, по версии следствия, являлись частью обещанной взятки в сумме 12 млн руб. за содействие в заключении госконтракта стоимостью 480 млн руб. на строительство жилого корпуса психоневрологического интерната в селе Тиум.

На ладонях чиновника обнаружили тот же спецсостав, которым были предварительно помечены купюры.

Дома и в служебном кабинете задержанного были проведены обыски. Как рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, против и. о заместителя главы республики выдвинули обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В субботу силовики обратились в суд с прошением о заключении Сергея Новикова под стражу. Необходимость содержать его за решеткой они мотивировали тем, что чиновник может попытаться скрыться, помешать расследованию и уничтожить улики. Защита выступала против, посчитав, что можно ограничиться домашним арестом, но суд учел доводы следствия и отправил господина Новикова в СИЗО до 16 июня.

Сергей Новиков впервые пришел на работу в правительство Хакасии в 2009 году. С 2010 по 2016 год он занимал различные министерские должности при губернаторе Викторе Зимине, в частности возглавлял министерства по градостроительной и жилищной политике, регионального развития, а также строительства и ЖКХ.

В 2015 году он оказался под следствием за халатность: по версии следствия, чиновник должным образом не проверил документы на поставку угля для одного из ГУП Хакасии, в результате топливо было приобретено по завышенной на 46 млн руб. цене.

В августе 2017 года по ходатайству защиты суд прекратил дело с формулировкой «за истечением срока давности». Затем Сергей Новиков работал в коммерческих структурах. Летом 2019 года новый губернатор-коммунист Валентин Коновалов пригласил его снова войти в республиканский кабмин.

Константин Воронов