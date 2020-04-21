Скандалы: Брошенные виллы в Испании

21.04.2020, 13:01, Разное

Что станет с «запасными аэродромами» богатых россиян за рубежом

Состоятельные россияне будут вынуждены менять долгосрочную жизненную стратегию. Возможно, им придется отказаться от одной из главных концепций защиты жизни и личного капитала, которую в народе называют «запасной аэродром».

Большая российская энциклопедия определяет запасной аэродром, как «аэродром, предусмотренный полетным заданием для посадки летательного аппарата в случае, если использование основного аэродрома (аэродрома назначения) окажется невозможным».

В последние годы этот термин стал широко использоваться в разных областях начиная с личных отношений и заканчивая местом для жизни за рубежом. Нас интересует, конечно, последнее. Организация и обустройство запасного аэродрома стало повседневным и обычным делом для тысяч состоятельных россиян. Не вдаваясь в историю этого вопроса и его подробности, можно с уверенностью сказать, что в большинстве случаев это стало своеобразной страховкой от превратностей судьбы, которые могут возникнуть как в экономике или политике России, так и в жизни того или иного человека.

К сожалению, мы не располагаем достоверной статистикой, которая бы количественно описывала данное явление, и нам придется исходить из опосредованных данных из разных источников. Однако для целей данной колонки важно одно — его массовость, которая ни у кого не вызывает сомнение.

Сколько запасных аэродромов у россиян?

Погреться на солнышке любят все. Вот почему, например, шведы, финны, англичане и многие другие покупают жилье в той же Испании или Португалии, но приезжают жить туда постоянно только после того, как выйдут на пенсию. Никто из них не живет на две страны, никто работает «вахтовым методом», никто не вывозит семью и не учит детей в местных школах и университетах.

В связи с этим показательны данные опроса The Wealth Report Attitudes Survey консалтинговой компании Knight Frank, проведенной в 2018 году. Оказалось, что 58% богатых россиян, чье состояние превышает $50 млн, имеют второй паспорт или двойное гражданство. Полагаю, что сейчас этот процент еще выше.

Этим далеко не исчерпывается число состоятельных людей с запасным аэродромом. Сюда однозначно входит и подавляющее большинство тех, чей кошелек позволяет купить жилье за рубежом и там обосноваться. Для этого вовсе не нужно иметь десятки миллионов долларов и тратиться на «золотые» паспорта — есть и другие, более дешевые пути, которые позволяют постоянно жить за границей с российским паспортом.

Если исходить из оценки Credit Suisse, согласно которой число долларовых миллионеров России составляет 249 000, то можно предположить, что не менее 60% из них построили свой запасной аэродром. Это приблизительно 150 000 человек, а вернее семей.

А вот еще несколько интересных цифр по теме исследования Knight Frank, но уже этого года. Вот как распределяются приоритеты богатых россиян и граждан СНГ по вопросу о том, где они предпочитают купить сейчас новое жилье: на первом месте Испания, на втором США, далее идут Италия и Великобритания, и только на пятой позиции находится Россия.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Как ни странно, создается впечатление, что концепция запасного аэродрома всех устраивает: и самих россиян, которые видят в этом надежную защиту своих денег, и государство, которое, похоже, смирилось со своим бессилием что-либо изменить. Борьба с офшорными компаниями, усиление валютного контроля и налогового давления на зарубежные вложения только усилили тягу наших граждан иметь свой запасной аэродром. Однако, похоже, сейчас многое изменится.

Прогнозы — дело неблагодарное, но велика вероятность, что это лето состоятельные россияне проведут на Родине, а не в своих зарубежных особняках или квартирах. Не думаю, что любимые ими страны поторопятся открыть свои границы для иностранцев. А это значит, что впервые в истории владельцы зарубежной недвижимости, скажем, в Сен-Тропе или Барселоне, не смогут ею воспользоваться по объективным причинам. Это серьезный звонок, над которым стоит задуматься. То, что «сбоит» однажды, может подвести еще не один раз.

Это беда затронет не только тех, кто вложился в дома и апартаменты, предназначенные для проживания и отдыха своей семьи, но и тех, кто инвестировал в жилье ради получения регулярного дохода. Вряд ли в этом году будет много желающих снимать его, скажем, на Кипре или в Греции, во Франции или Испании.

В общем, коронавирус принес много проблем, о которых никто раньше и не задумывался. Такой сценарий развития событий не был предусмотрен ни одним из существующих способов защиты личного капитала. Их пока просто не существует для новых условий, точно так же как и вакцины от новой болезни.

Каких последствий можно ожидать в будущем?

Неожиданно выясняется, что массовый отказ состоятельных россиян от запасных аэродромов, пусть и вынужденный, влечет за собой ряд весомых последствий, которые со временем могут многое и серьезно изменить.

Зарубежная недвижимость: зачем?

Несложно предположить, что многие россияне посчитают разумным избавиться от этого балласта и пристроить свои деньги в более востребованные и доступные места. Правда, сделать это будет не так просто. Например, в условиях глобальной изоляции и экономической рецессии не исключено, что спрос на зарубежную недвижимость в Европе существенно упадет, а значит, пойдут вниз и цены. Например, в результате кризиса 2008–2009 годов цены на жилье в Испании упали в среднем на 41,7%. Это расчеты экспертов Барселонского университета (Barcelona’s Universitat Pompeu Fabra), которые взяли за базу пик 2006 года и посмотрели, как изменились цены за пять лет до 2011 года. Сейчас нас могут ждать и более серьезные последствия.

Кому нужны «золотые паспорта»?

В этих условиях горазда меньше людей будет охотиться за гражданством в Европе, «золотыми» паспортами и видом на жительство. Многие богатые россияне, которые по тем или иным причинам, предпочли или вынуждены были пересидеть пандемию в России, могут поневоле стать ее налоговыми резидентами, к чему они были вовсе не готовы. Это сопряжено в лучшем случае с возможностью возникновения существенных непредвиденных расходов.

Обустраиваемся дома

Могут начать пользоваться спросом элитные дома в России, например, в Подмосковье, Сочи или Крыму. Первые ростки этого зарождающего тренда уже видны сейчас. Инвестиции в строительство мест для жизни и отдыха богатых россиян могут стать одним из наиболее перспективных направлений бизнеса в послекризисную эпоху. Придет время и активно обустраивать свою страну, потому что здесь предстоит жить, отдыхать, лечиться, стариться, растить детей и внуков.

Где держать свои деньги?

Одно тянет за собой и другое. Если вы не можете жить за рубежом, где тогда держать свои деньги? Во что их инвестировать? Хотя и не сразу и не кардинально, но состоятельные россияне все больше начнут искать приложение своим капиталам в собственной стране. Не исключено, что постепенно начнет меняться и мода на обучение детей за рубежом. Российские университеты должны будут соответствовать новым тенденциям, для них это может стать хорошей возможностью для качественного скачка.

Идем в политику

Вероятно, достаточно быстро богатые россияне решатся наконец-то пойти в политику лично или своими деньгами. Когда нет запасного аэродрома, то им может стать нужно, используя авиационную терминологию, так называемое место вылета — место, где ты родился, живешь, работаешь и зарабатываешь свои деньги. Россия может стать местом благополучия для каждого россиянина, а не только для тех, кто до недавнего времени был не в состоянии уехать и жить за рубежом.

Что делать властям?

Полагаю, что этот неожиданный шанс должны использовать и те люди, которые сейчас находятся у власти. Только богатство России помогает нам сейчас достойно проходить через все трудности, связанные с пандемией коронавируса. С пустой казной это было бы гораздо сложнее и трагичнее. Вот почему, наверное, созрели все предпосылки для кардинальных реформ, которые помогут отечественной деловой элите, бизнесменам — всем тем, кто больше всего вкладывает средств в отечественную «копилку» процветания страны, — спокойно работать и жить дома.

Описанный сценарий может и не реализоваться, если завтра, допустим, случится чудо и появится эффективная вакцина от нового коронавируса и надежные лекарства для лечения этой болезни, что позволит очень быстро забыть о трагедии 2020 года. Однако это не решит проблемы нашей страны, не покончит со стратегией запасных аэродромов, которая постепенно подтачивает основание, на котором могла бы быть построена процветающая Россия. А шанс был. Вернее, он есть ещё сейчас.

Исаак Беккер