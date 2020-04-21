Гендиректор ВОЗ о коронавирусе: Худшее еще впереди

21.04.2020, 12:55, Новости дня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил на брифинге 20 апреля в Женеве, что в ситуации с пандемией коронавируса худшее еще впереди. Видео брифинга опубликовано на YouTube-канале организации.

“Поверьте: худшее еще впереди. Давайте предотвратим эту трагедию. Многие люди до сих пор не понимают, что это за вирус”, – сказал Гебрейесус.

Некоторые развитые страны, которые вначале сделали неправильные выводы о коронавирусе, попали в беду, отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус сказал, что мировое сообщество должно рассматривать коронавирус как “общего врага человечества” и действовать солидарно.

“Если мы не объединимся, вирус останется с нам на длительное время, чтобы убить больше жизней”, – отметил руководитель организации.

Он также призвал относиться к каждому погибшему как к личности и не сводить все к статистике.

“Когда вы говорите “100 000 [погибших]”, для многих это могут быть просто цифры, которые ничего не значат. Но я призываю думать, что за этими 100 000 – чья-то мать, чей-то отец, чья-то дочь и чей-то сын. Это настоящие люди. Давайте не будем превращать их в цифры”, – призвал гендиректор ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 2,49 млн человек, 171 тыс. из них скончались, 656 тыс. выздоровели. Среди самих пострадавших от коронавируса стран – США, Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.

В конце марта Гебрейесус говорил, что пандемия коронавируса – это глобальный кризис, который требует глобального ответа, ни одна страна не сможет решить эту проблему в одиночку. По его мнению, без общих усилий всего мирового сообщества жертвами коронавируса могут стать миллионы человек.